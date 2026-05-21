ディック・アドヴォカート氏は、水曜日の『Vandaag Inside』でヨハン・デルクセン氏の批判に不満を表明した。同氏は代表監督を私事の理由で辞任し、後任のフレッド・ルートン氏もW杯不参加を発表。その後、アドヴォカート氏が復帰し、デルクセン氏らは驚いている。

アドヴォカートは私的理由から代表監督を辞任。後任のルッテンもW杯不出場を決断し、その直後にアドヴォカートが電撃復帰した。

「当初は深刻な家庭の事情が理由とされたが、実際はそれほど重くなく、ホームシックに近いものだった」とデルクセンは火曜の『VI』で語った。

「彼が落ち着くと代表に復帰したくなり、地元で世論を動かしてフレッドを追い出した。なのに本人は一切説明しない。とんでもない振る舞いだ」とデルクセンは怒りを露わにした。

水曜の番組でも話題になり、ジェネーが「さっきアドヴォカートと電話で話したが、彼も昨日の件は不快だと言っていた」と伝えると、デルクセンは「知ったことか！」と切り捨てた。

ヘネーは「娘さんに関する発言は批判された。当然だ」と擁護した。それでもデルクセンは「2回目は娘さんの病気が深刻だった。だが1回目は違う。ホームシックだったのだ」と譲らなかった。

ジェニーは、アドヴォカートと妻がヴィオラ・ホルトの死で精神的に不安定だったと付け加えた。そのため代表監督はオランダへ戻った。別の時には「医師から『回復には長くかかり、キュラソーでの活動と両立できない』と言われた」とも話した。

デルクセンは譲らない。「私が言っているのは1度目のことだ。2度目は確かに去る理由があった。ディックが2度も去り、誰かが問題を解決して後任に就くなら、裏口から戻るべきではない。その時は『ノー』と言うべきだった。」

「デ・スノール」は、この事態をもっと上手に処理すべきだったと認める。 「あれだけの注目を浴びた後、フレッド・ルッテンが辞めるのも当然だ。我々が先頭に立っていたし、大きな過ちだった。昨日、コレンドンの社長とも話し、彼も『見栄えは良くなかった』と言った。だが、キュラソーの利益のためにはやむを得なかった。」

デルクセン氏は、アドヴォカートが「大人としての振る舞い」を示すべきだったと指摘。「記者会見では『混乱を招き、結果的にルッテンに迷惑をかけて申し訳ない』と語るべきだった」と語った。

最後にジニーは、ルッテンが辞任して初めてアドヴォカートが復帰を決断したと指摘した。 「君はアドヴォカートの代弁者か。それは君の役目ではない。私を騙すのは無駄だ。言ったことは撤回しない。同僚を傷つけたアドヴォカートの態度は有害だ。ルッテンが問題を解決したのに、結局裏口からまたアドヴォカートのもとへ戻るのか」とデルクセンは語った。