共有 GOALをGoogleでフォロー

ギャリー・ネヴィル氏が、マンチェスター・ユナイテッドに夏の大規模な選手整理を求めた。新監督のマウリシオ・ポチェッティーノ氏に知名度の高い6選手の放出を促している。クラブの伝説的サイドバックは、プレミアリーグの順位表で下位に沈む現状から脱するには、チームの全面的な刷新が必要だと考えている。

広告

オールド・トラッフォードの危機を引き継ぐポチェッティーノ

ポチェッティーノはキャリントンでマイケル・キャリックの後任に就いた 。マンチェスター・ユナイテッドが11月22日にリヴァプールとのアウェー戦に臨む、わずか3日前のことだ。新監督が引き継ぐチームはプレミアリーグで10試合を戦ってわずか1勝の18位。9月にホームでブライトンに敗れ、すでにカラバオカップからも敗退している。

サポーターはオールド・トラッフォードで選手たちにブーイングを浴びせ、不満を表した。ただ、ギャリー・ネヴィル氏は、運動量の多いディオゴ・ダロトが不当に批判の矢面に立たされていると擁護する。一方でネヴィル氏は、ポチェッティーノ監督が今季終了後にヌサイル・マズラウィ、マタイス・デ・リフト、メイソン・マウント、マーカス・ラッシュフォード、ジョシュア・ジルクゼーを放出すると見込む。リサンドロ・マルティネスも、来夏の契約満了時に退団すると予想している。

ネヴィル氏、ダロトを擁護しデ・リフトの放出を要求

ネヴィル氏は『Stick to United』で、ホームのサポーターからブーイングを受けたポルトガル人サイドバックのダロトを擁護した。

「ダロトがデニス・アーウィンだと思うか？ いや、違う。アーウィンはマンチェスター・ユナイテッド史上最高のサイドバックだ。同列に語るべきではないが、私ならダロトより先に何人かを放出する」とネヴィル氏は語った。「ダロトは左サイドに回された。［ルベン・］アモリムは彼を左ウイングバックで起用し、彼は苦しんでいた。見ていてひどかった。それでも彼は自ら手を挙げて、『そこでプレーする。チームのためなら何でもする』と言っている。彼が何かから逃げる姿を見たことがない。

広告 広告

「素晴らしい選手というわけではない。そこははっきりさせておこう。それでも彼は何事からも逃げない。まともな4バックの一員なら、十分やれると思う。だが、彼と並ぶ最終ラインはひどい。ポジショニングは優れているとは言えないし、ボールを持ったときのプレーも改善できる。ただ、彼はあまりにも批判しやすい標的になっていると思う」

Related Topics

次の試合 LIV プレミアリーグ 11:30 MUN 視聴する

ネヴィル氏はダロトを放出するよりも、試合に出られない守備陣を先に整理すべきだと主張した。「私なら、彼よりずっと先にマズラウィを放出する。マルティネス、デ・リフトもだ……。デ・リフトは試合に出ていない。けががちで試合に出ない選手が、毎週欠かさずプレーし、自ら手を挙げている選手より優先されるべきではない。実際に頼りになり、試合に出られる選手が必要だ。だからデ・リフトは去らなければならない」

ポチェッティーノのチーム再建、残る選手と去る選手

ネヴィル氏はチームを検討し、ポチェッティーノ監督が残そうとする選手を挙げた。「新しいGKが必要だ……。［センネ・］ラメンスと競争できる選手を欲しがると思う。ラメンスを代えると言っているわけではない。昨季のプレーを見れば、彼を起用し続けるには十分だったと思う。DFでは、［ルーク・］ショーを残すだろう。彼を知っているし、持ち味を最大限に引き出せるはずだ。ルークの問題はけがで、コンディションを管理しなければならない。［ハリー・］マグワイアも残すだろう。信頼でき、自分のために仕事をしてくれる頼もしい選手だと考えるはずだ。［レニー・］ヨロも残すだろう。伸ばせるものがあると考えるはずだ。［エイデン・］ヘヴンなら、私ならローンに出してチャンピオンシップで経験を積ませる。今はそのレベルに全く達しておらず、現在の状況に彼を置くのは酷だ」

広告

中盤では、ネヴィル氏はポチェッティーノ監督が若手や経験のある選手を複数起用する一方、マウントを手放すとみている。「私ならブルーノ・［フェルナンデス］、コビー・［メイヌー］、［ユーリ・］ティーレマンスを残す。マウントは去らなければならない。［アンドレイ・］サントスは……若く、機動力があってアグレッシブだから、マウリシオは気に入るかもしれない。彼の力を引き出せるかもしれない。彼と［カルロス・］バレバが中盤を担うだろう。中盤で去るのはマウントだ」

前線では、給与面の制約と戦術との適性が、刷新後に誰が残るかを左右する。「ジルクゼーは間違いなく放出だ。マーカスも100％放出だと思う。高額な給料を受け取っているし、彼を巡る話はすでに十分語られている。クラブはあの金額を払い続ける余裕がない。できるだけ早く、あの給与の負担をなくさなければならない。彼はアマド・［ディアロ］、［ブライアン・］エンベウモ、［マテウス・］クーニャ、［ベンヤミン・］シェシュコを起用するだろう。［パトリック・］ドルグは短期的には使うだろうが、今後数年で去る選手の一人になる。［マヌエル・］ウガルテは去る。100％だ」

広告

マンチェスター・ユナイテッドを立て直す3年計画

ユナイテッドのプレミアリーグでの低迷を止めようとするポチェッティーノ監督は、日曜日のリヴァプールとのアウェー戦で早速試される。ただ、ネヴィル氏はチームの立て直しには、夏ごとに段階を踏んで選手を整理する必要があると考えている。「今のチームを見れば、マルティネス、デ・リフト、マズラウィ、マウントが来夏の第1陣として去るだろう。可能ならラッシュフォード、そしてジルクゼーもだ。その翌年にはショー、マグワイア、ダロト、ブルーノが第2陣になる。その頃にはバレバとサントスについても判断を下しているかもしれない」

フェルナンデス、マグワイア、ショーといった主力が退団の第2段階に位置付けられるなか、オールド・トラッフォードでの即効性のある解決策は現実的ではない。「ただ、マウリシオ・ポチェッティーノがうまくやったとしても、このチームを整理できるのは最短で2シーズン後だ。整理するのに3シーズンかかるかもしれない」とネヴィル氏は締めくくった。