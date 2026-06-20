サンティアゴ・ヒメネスはACミランで将来がないようだ。メキシコ人FWは首脳陣の信頼を失い、新監督アモリムがトドメを刺した。カルチョメルカートが報じた。

ヒメネスは昨季長期の足首負傷から終盤に復帰。ミランでは印象を残せなかったが、自国開催のW杯には招集された。

『カルチョメルカート』によると、クラブ首脳は彼のプレーに満足しておらず、アモリム監督の下で新体制を構築したい考えだ。同メディアは「不信感の波」と表現している。

「ポルトガル人監督は異なる特性を備えたストライカーを望んでおり、クラブ全体もかねてからこの若手に懐疑的だった」という。

この状況を利用しようとするクラブもある。オーランド・シティがヒメネスに強い関心を示しており、MLSでは年間400万ユーロ以上の年俸を提示できるため、現在のほぼ2倍の収入を得る可能性がある。

クラブは2029年半ばまで契約が残るギメネス獲得に3000万ユーロを支払う構えだ。

ギメネス本人がMLS移籍に興味を示すかは不明だ。ヨーロッパではラツィオやトッテナムとの噂もあるが、具体的な交渉には至っていない。現在はワールドカップに集中しており、韓国戦で途中出場し10分間プレーした。