フランス代表の監督ジネディーヌ・ジダンは金曜日、同代表の指揮を執って以来2度目のメンバーリストを発表した。これは、UEFAネーションズリーグの一戦として控えるイタリアとトルコとの2試合に向けた準備である。

このリストは、先の9月に待たれた初回発表に続くものであり、ジダンは次の国際マッチウィークでもフランス代表の指揮を継続する。フランス代表は今月11月12日にイタリア代表のもとへ乗り込み、その後11月15日にトルコ代表を迎え撃つ。これらは本大会の準々決勝進出切符を争う決定的な2試合であり、フランスは引き分けに持ち込めば次のラウンドへの正式な進出が確定する。

元レアル・マドリード監督は、今回の国際マッチウィーク中、負傷により多くの主力選手を欠くなかで数々の難題に直面している。欠場するのはウィリアム・サリバ（アーセナル）、ジュール・クンデ（バルセロナ）、マクサンス・ラクロワ（チェルシー）、マヌ・コネ（ローマ）、ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）、エステバン・リボル（レンヌ）である。

欠場者リストには、出場停止によりイタリア戦を欠くことになるミランのディフェンダー、ダヨ・ウパメカノも加わる。これにより、ジダンは数の不足を補うため、新たな顔ぶれと復帰する選手たちを起用することとなった。

このリストには大きなサプライズがあり、A代表デビューを飾るフォワードのパブロ・パヘスが招集された。これに加え、オーレリアン・チュアメニがフランス代表の中盤に復帰し、負傷したクンデの欠場を補うためマロ・グストが名を連ね、さらにアンディ・ジュフ、ジェレミー・ジャケ、ルカ・ダ・クーニャが招集された。

攻撃陣においては、ジダンはキリアン・ムバッペとマイケル・オリーズのコンビの得点面での仕上がりに加え、ブラッドリー・バルコラ、デジレ・ドゥエ、そして復帰のマルクス・テュラムを頼りにする。一方、中盤を率いるのはエドゥアルド・カマヴィンガ、ライアン・シェルキ、アドリアン・ラビオ、ワレン・ザイール＝エムリであり、これにチュアメニが加わる。出場切符をかけて戦う23選手のリストだ。

フランスは勝ち点10でグループ1の首位に立っており、イタリアは勝ち点7で2位につけ、勝ち点6で3位のベルギーを上回っている。一方、トルコは勝ち点なしで最下位に沈んでいる。

以下はフランスのメンバーリストである。

ゴールキーパー： マイク・メニャン（ミラン）、ギヨーム・レステス（トゥールーズ）、ロバン・リセル（ランス）

ディフェンス： アンディ・ジュフ（インテル・ミラノ）、マロ・グスト（チェルシー）、ジェレミー・ジャケ（リバプール）、ピエール・カルル（ユベントス）、イブラヒマ・コナテ（レアル・マドリード）、アドリアン・トルフェール（ボーンマス）、ダヨ・ウパメカノ（バイエルン・ミュンヘン）、レニー・ヨロ（マンチェスター・ユナイテッド）

ミッドフィールド： エドゥアルド・カマヴィンガ（レアル・マドリード）、ライアン・シェルキ（マンチェスター・シティ）、ルカ・ダ・クーニャ（コモ）、アドリアン・ラビオ（ミラン）、オーレリアン・チュアメニ（レアル・マドリード）、ワレン・ザイール＝エムリ（パリ・サンジェルマン）

フォワード： ブラッドリー・バルコラ（リバプール）、デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン）、キリアン・ムバッペ（レアル・マドリード）、マイケル・オリーズ（バイエルン・ミュンヘン）、パブロ・パヘス（パリFC）、マルクス・テュラム（インテル・ミラノ）