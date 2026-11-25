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NEOMを率いるフランス人指揮官クリストフ・ガルティエは、ロシュン・サウジリーグでの注目の一戦を前に、アル・イテハドが持つ攻撃力を認めつつも、相手に対して引くつもりはないとの姿勢を示した。

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アル・イテハドは明後日の金曜日、ジッダのプリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スポーツシティ・スタジアムにNEOMを迎え、ロシュン・サウジリーグ第13節を戦う。

試合前の記者会見でガルティエが語った内容を、サウジアラビア紙『アッリヤディーヤ』が伝えている。「速くてダイレクトなプレーは、我々の最大の強みの一つだ」

その一方でこう続けた。「だが、試合の中である程度の時間帯はボールを保持し、相手により多くの労力を強いて、我々のリズムを押し付け、得点機を作り出すことも必要だ」

さらに「先発メンバーを決めるのはまだ早い。フィジカル面で非常に負荷の高かったアル・ドゥハイル戦から48時間で、何人かの選手がどこまで回復しているかを見極めたい」と語った。

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NEOMは昨日火曜日、ガルフ・クラブ・チャンピオンズリーグでカタールのアル・ドゥハイルと対戦し、2-3で敗れている。

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また、フランス人指揮官は両チームが前回対戦した昨年4月の一戦にも言及した。この試合はロシュン・サウジリーグで行われ、NEOMが4-3でアル・イテハドを下している。

ガルティエはこの点について「(前回の試合と今回の試合を)比較するのは難しい。あの時は素晴らしいパフォーマンスを見せたが、両チームとも陣容が大きく変わり、昨季とは異なる特徴や力を備えるようになった」と述べた。

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なお、前回対戦時のアル・イテハドはポルトガル人指揮官セルジオ・コンセイソンが率いていたが、昨季終了後にチームを去り、ドイツ人のイェンス・フィッシングが後任となっている。

最後にフランス人指揮官はアル・イテハドの攻撃力を称賛し、今季多くの重要なゴールを挙げている点に触れたうえで、相手のキープレーヤーを可能な限りしっかりと監視する必要があると強調した。

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今季のアル・イテハドでは、モロッコ代表ユセフ・エン＝ネシリとナイジェリア人のジョージ・イレニケナによる外国人2トップが躍動しており、シーズン開幕から最高のパフォーマンスを見せている。

エン＝ネシリはこのサウジアラビアのクラブで出場した17試合で8ゴール2アシストを記録し、イレニケナは16試合で9ゴール3アシストを挙げている。

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アル・イテハドはロシュン・サウジリーグ全体でも好調を維持しており、7勝3分け1敗の勝ち点24で5位につけている。首位アル・ヒラルとの差は6ポイントだ。

AFCチャンピオンズリーグエリートでは、2勝1分け2敗の勝ち点7で西地区9位となっている。

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さらに、アル・イテハドはキングス・カップ(二聖モスクの守護者杯)のラウンド32でアル・ナジマに3-0で快勝し、ラウンド16進出を決めた。次戦は来年1月12日火曜日、アル・ジャバラインと対戦する予定だ。