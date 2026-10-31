アラベスを率いるキケ・サンチェス・フローレス監督は、カンプ・ノウでバルセロナに1-6で喫した大敗の責任を自ら負い、パフォーマンスへの落胆を示しつつ、批判は選手たちではなく自分に向けるよう求めた。

アラベスの指揮官はラ・リーガでのバルセロナ戦の敗北について語り、相手が守備のミスを突き、自らのスタイルを試合に押し付けた一方で、自分の選手たちには決定力と効果が欠けていたと認めた。

サンチェス・フローレスは敗戦についてこう語った。「バルセロナのすべての攻撃がゴールで終わるような予感があり、実際にその通りになった。我々は十分に強くも、決定的でもなかった。申し訳なく思う。監督として敗北を受け入れるし、これまで以上に私は自分のチームの選手たちの側に立つ」

さらにバルセロナのパフォーマンスについてこう付け加えた。「バルセロナを相手にした試合を想像すれば、こういう展開を予想するものだ。我々は彼らに扉を開き、物事を容易にしてしまった。決定力と攻撃面での効果を欠き、彼らに十分な脅威を与えられなかった。スコアが2-0のときにいくつかチャンスがあり、あと少しで得点できるところだったが、その後の2つのゴールで試合は決まってしまった」

アラベスの監督は、バルセロナが試合のリズムを支配したことを説明し、こう述べた。「彼らは自分たちの望むやり方で試合を進め、流れを支配し、攻撃するたびにゴールを決めた。我々は落胆してピッチを後にする。批判は監督に向けてほしい。私のチームの選手たちにではなく」

サンチェス・フローレスは敗北による精神的な影響に触れ、速やかにそれを乗り越え、ミスを修正する必要性を強調してこう付け加えた。「これは影響を残すものだし、我々はもっと良いプレーができたと自覚しなければならない。しかし状況は一時的なものだ。起きたことを考え続けることはできない。ページをめくり、自分たちのミスを認識し、それを修正するために取り組まなければならない」

発言の締めくくりに、監督は選手たちの意欲を擁護し、疲労の中でもスペースを狭めようと努めたと説明してこう語った。「意欲や意志が欠けていたわけではない。だがミスを犯してしまった。そしてもし情熱がないのであれば、それについて見直すべきなのは監督だ」