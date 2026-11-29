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ウナイ・エメリ監督がアストン・ヴィラの新戦力を擁護した。土曜日のイプスウィッチ・タウン戦ではアリソンとジョアン・ゴメスが得点したものの、2-2の引き分けに終わり、7試合未勝利となった。昨季のヨーロッパリーグ王者はポートマン・ロードで2度リードを失い、プレミアリーグで4試合連続の引き分け。順位は11位となっている。

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敵地で2度追いつかれたヴィラ

ヴィラは10月下旬以来の勝利を手にする機会を逃した 。アリソンがヨハン・マンザンビのパスを受けてカーブをかけたシュートを決め、ゴメスはヴィクトル・リンデロフが落としたボールをボレーで押し込んだ。しかし、ギャリー・オニール監督率いるチームはフリオ・エンシソのCKからクラブ史上最高額で獲得したエメルソンが素早く反撃し、リーフ・デイヴィスがヘディングで2度目の同点ゴールを決めた。その後、クリスティアン・ウォルトンがジョン・マッギンのシュートを防ぎ、引き分けに持ち込んだイプスウィッチは15位に浮上した。

エメリ監督、攻撃面に好材料を見いだす

週半ばのガラタサライとのチャンピオンズリーグでの敗戦では枠内シュートを1本も記録できなかったヴィラだが、サフォークでは攻撃の切れ味が大幅に増した。序盤にはブバカル・カマラがゴールに迫り、終盤にはニコラス・ジャクソンも得点に近づいた。また、終盤にボールがロス・バークリーの手に当たったように見えた場面では、相手のPK要求を免れた。

試合後、『スカイ・スポーツ』の取材に応じたエメリ監督は、守備の隙を認めつつ、攻撃面の好材料を強調した。「そうだ。結果には全面的に満足していないが、負けてはいないという点は前向きに捉えられる。少しずつ良くなっているが、今日はそれでは足りなかった」

「チャンスをつくった。攻撃面では予定していた以上のものを見せた。今日は、我々が目指していた前進への第一歩を踏み出せた。ただ、相手にもいくつかチャンスを与え、決められた。こういうものだ。若い選手や新加入選手が我々に適応していく過程を理解する必要がある。まだ時間が必要だ。どの試合も我々にとって経験になる。前を向き、分析し、次の試合に向けて改善を目指す」

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夏の大幅な入れ替えに伴う課題

10月には10日間で4勝を挙げ、シーズンを立て直したかに見えたヴィラだが、その勢いは大きく失速した。夏には 攻撃の中心だったオリー・ワトキンスとモーガン・ロジャーズが退団 するなど選手が大幅に入れ替わり、エメリ監督はチーム再編に伴う避けられない課題に直面している。

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忍耐とバーミンガムでのパフォーマンス改善の必要性について、スペイン人指揮官は同局にこう語った。「今の課題はホームにある。全体として、アウェーでは良い戦いをして勝ち点を得ているが、ホームでは改善しなければならない。ヴィラ・パークを難攻不落の場所にし、そのうえでバランスを取る必要がある」

「新加入選手も経験豊富な選手も含め、全員であらゆることを少しずつ理解し、練習を重ねながら取り組んでいる。当然、一部の選手が改善し、練習を積み、経験を得るには時間が必要だ。どう改善できるか、今は分からない。試合を分析し、あのようなミスを避けたい」

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重要になるヴィラ・パークでの戦い

エメリ監督にとって当面の最優先課題は、ヴィラ・パークを再び難攻不落の場所にし、もどかしい不振を終わらせることだ。ヴィラが欧州大会出場圏に向けて順位を上げるには、経験豊富な選手たちと新加入選手の融合が決め手となる。一方、イプスウィッチは6試合勝利がないものの、ポートマン・ロードでの6試合ではわずか2敗。粘り強い戦いを再び見せたことで、確かな手応えを得た。