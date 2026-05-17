支持は広いが、大きな損失：フェイエノールト、数百万ユーロで獲得した選手と再び別れを告げる可能性

『アルゲメン・ダグブラッド』紙日曜版によると、ゴンサロ・ボルジェスは1シーズンでロッテルダムを去る見込みだ。25歳のポルトガル人選手はデ・クープでの役割を終え、フェイエノールトは多額の損失を出すことになる。

ボルジェスは昨夏、FCポルトから約1000万～1100万ユーロで獲得された。フェイエノールトはこの選手について17件もの好評価のスカウト報告を受けていたが、ロッテルダムでの滞在は成功しなかった。

ロビン・ファン・ペルシー監督は、ボルジェスを含む数選手の去就について「まだ話し合っている最中だ。最終決定は私一人ではできないが、1年間見てきたので判断はできる」と語った。

ファン・ペルシー監督の下で18試合に出場したが、多くは途中出場。3得点1アシストにとどまった。フェイエノールトのユニフォームで印象を残すことはできず、2月初めのPSV戦で即座に退場したことが最も記憶に残る場面となった。

新テクニカルディレクター（就任予定はデヴィ・リゴーと報じられる）は、特に攻撃陣の再構築に力を注ぐことになる。 アニス・ハジ・ムッサには海外からの関心があり、ボルヘスと契約オファーを受けていないラヒーム・スターリングも退団する可能性があり、再編は避けられない。

ただし、アルゲメン・ダグブラッド紙のミコス・グカ記者は、ボルヘスを放出すればフェイエノールトに大きな損失が出ると指摘する。Transfermarktの推定市場価値は約400万ユーロだ。