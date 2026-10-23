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リオネル・メッシが、サッカー選手として初めて個人でアストゥリアス皇女賞のスポーツ部門を受賞し、歴史を刻んだ。バルセロナも、かつてのスター選手に向けた感情のこもったメッセージで、その誇りを隠さなかった。

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バルセロナは、クラブ史上最高のレジェンドを決して忘れないことを示した。リオネル・メッシが2026年のアストゥリアス王女賞スポーツ部門に輝くという歴史的快挙を成し遂げると、かつてのスターへの誇りに満ちた声明を発表した。

クラブの心のこもったメッセージは、メッシがオビエドのカンポアモール劇場で栄誉ある賞を受け取った直後に発表された。アルゼンチンの名手は、サッカー選手として史上初めて同賞を個人で受賞し、その功績を改めて歴史に刻んだ。

SNSに投稿されたバルセロナの公式声明には、こう記されている。「レオ・メッシ、2026年アストゥリアス王女賞スポーツ部門の受賞おめでとう。ピッチ内外に永続的な影響を残した、あなたの卓越した才能にふさわしい評価です。その卓越性、スポーツへの献身、連帯の精神によって、あなたは世界のサッカー界の模範となりました」



クラブは、共に築いた忘れがたい歴史にも触れ、こう続けた。「数々の成功を収めたキャリアにおいて、FCバルセロナはあなたの人生と歩みの重要な一部でした。その切り離せない絆はクラブの歴史の一部であり、あなたがそこに関わっていたことは、私たちにとって常に誇りです」

この力強い言葉からは、突然の退団まで20年以上をカンプ・ノウで過ごし、考え得るあらゆる栄誉を手にしたメッシに対して、バルセロナが今なお抱く深い愛情が伝わってくる。

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今も続く断ち切れない絆

多くのバルセロナファンにとって、メッシがスペインで賞を受け取る姿は、彼が獲得に貢献した数々のリーグ優勝やチャンピオンズリーグ制覇の記憶を呼び起こす。クラブがこれほど詳しく温かな声明を出したことは、退団時の軋轢を経て、双方の関係が修復されたことを示している。

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その愛情の背景には、13歳でラ・マシアの育成組織に加入したメッシが、バルセロナのトップチームで過ごした17シーズンがある。その間、クラブの記録をほぼすべて塗り替えた。アストゥリアス王女賞は、あの時代に対するスペインからの正式な評価ともいえる。

今回の受賞は、メッシが獲得してきた数々のバロンドール以上に象徴的かもしれない。模範となる人物としての功績に光を当てるものだからだ。オビエドの選考委員会は、サッカーにおける並外れた才能に加え、謙虚さと慈善活動を選出の主な理由に挙げた。バルセロナにとって、かつての主将が技術だけでなく人間性も評価されたことは、クラブとして大きな誇りだ。

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ピッチを超えた功績

受賞のためオビエドを訪れたメッシがスペイン文化に与えた影響は、国内サッカーのライバル関係を超えていることが明らかだった。今なお現役でプレーしており、キャリアの途中でこの評価を受けたことは、いっそう注目に値する。

バルセロナの賛辞は、今もメッシを自分たちの一員と考えるファンの思いを的確に表している。「断ち切れない絆」に言及することで、クラブは退団によって離れたのは物理的な距離だけであり、メッシが心の故郷とする場所は常にカンプ・ノウであると示している。声明からは、彼の功績をクラブのアイデンティティの中心に据え続け、将来のスターたちにも、メッシが在籍中に打ち立てた基準を理解してもらおうという意向がうかがえる。

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今回の受賞に先立っては、厳しい夏があった。アルゼンチンは2026年ワールドカップ決勝でスペインに敗れ、その後、スペインではメッシへの授賞取り消しを求める請願が起きた。財団はメッシを受賞者の一覧に残している。それでも、アストゥリアス王女賞は、サッカーに多大なものをもたらしてきたメッシにとって、自らの歩みを振り返る機会となる。