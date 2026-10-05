バルセロナの若手フォワード、ハムザ・アブドゥルカリムが、エジプトで再び論争の的となっている。エジプト代表での限られた出場が、ますます多くの疑問を呼び起こしているためで、特に0対1で敗れた南アフリカとの親善試合でベンチに座る姿を見せたことがきっかけとなった。

スペイン紙「スポルト」は、エジプト代表の監督であるホサム・ハッサンが試合後にハムザと真剣な話し合いを行い、双方に感情的な様子が見られ、その後握手も交わさずに直接ロッカールームへと向かったと伝えた。

この出来事は、ホサム・ハッサンの若手フォワードへの対応をめぐる論争をさらに大きくした。ハムザは先日、南スーダン戦で代表初ゴールを決め、それに伴ってエジプト代表での役割への期待が高まっていたにもかかわらず、これまで代表で大きな出場機会を得られていない。

批判はファンやメディアにとどまらなかった。ザマレクおよびエジプト代表の元ディフェンダーであるバシール・エル・タベイは、南アフリカ戦におけるコーチングスタッフの采配に疑問を呈し、ハムザにより大きな機会を与えるよう求めた。

エル・タベイは次のように語った。「親善試合なのだから、ハムザ・アブドゥルカリムを先発で起用し、より大きな機会を与えるべきだった。特に彼は見る価値のある能力を備えた選手なのだから」。同時に、試合中の代表チームのパフォーマンスを批判した。

こうした展開は、ハムザがバルセロナのトップチームの扉を叩き始め、彼の代表での将来への期待が一段と高まる中で起きている。

選手とホサム・ハッサンの間に対立や規律上の問題があるという確たる兆候はないものの、南アフリカ戦での敗戦後に両者が交わした光景は、ハムザを再び注目の的へと引き戻し、バルセロナのフォワードが周囲の期待に見合う機会を得ているのかどうかという議論を改めて呼び起こした。