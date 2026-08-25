火曜日の午前、マンチェスター・シティとスパーズの双方が、この攻撃的選手の移籍を発表した。シティで構想外となっていたサヴィーニョの移籍金はかなりの額に上る。 Skyによると、トッテナムはまず約8750万ユーロをマンチェスターに支払い、さらにボーナスは約1100万ユーロに達する可能性があるという。これにより、シティはサヴィーニョの移籍で総額約9850万ユーロを手にする可能性がある。

スパーズでブラジル人のサヴィーニョは、1年延長オプション付きの2031年までとなる5年契約にサインした。シティにとってサヴィーニョは新たなクラブ史上最高額の売却となり、2024年に7500万ユーロでアトレティコ・マドリーへ移籍したフリアン・アルバレスを上回った。一方でトッテナムのクラブ史において、サヴィーニョは3番目に高額な新戦力となる。トップ3はすべてこの夏の補強だ。前季に降格寸前だったクラブは、マテウス・フェルナンデスに9900万ユーロをウェストハム・ユナイテッドへ支払い、最高額のサンドロ・トナーリには1億800万ユーロがニューカッスル・ユナイテッドへ支払われた。ロンドンのクラブは、9月初旬まで開いている今夏の移籍市場ですでに新戦力に3億5000万ユーロ以上を投じており、アンドリュー・ロバートソンやマルコス・セネシといった名のある選手たちは移籍金なしで加わった。

「少し時間はかかったが、今ここに来られてうれしい」と、サヴィーニョは移籍について語った。 トッテナムはすでに昨夏にも彼の獲得を目指していたが、当時提示した7000万ユーロではシティにとって不十分で、移籍は成立しなかった。2025年10月初旬、サヴィーニョはその後、驚きをもってシティとの契約をさらに2年延長し、2031年までとした。

サヴィーニョ、トッテナムへのメガ移籍を喜ぶ

2024年にフランスのESTACトロワから2500万ユーロで加入した当時、サヴィーニョは負傷の問題からようやく調子を取り戻しつつあった。しかし、最終的には前監督ペップ・グアルディオラの下で昨季の大半をジョーカー役に甘んじることになった。グアルディオラの後任エンツォ・マレスカは、もはやサヴィーニョを絶対的な戦力とは見なしていなかった。サヴィーニョはマンチェスターでの2年間で、シティで公式戦84試合に出場し、7得点16アシストを記録している。

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遅れて実現したトッテナム移籍では、3月末に就任したスパーズのロベルト・デ・ゼルビ監督が重要な役割を果たしたと、サヴィーニョは明かしている。「素晴らしいクラブで、世界最高の監督の一人の下でプレーできる、素晴らしいチャンスだ」と、主に両ウイングでのプレーを好む22歳は強調した。「監督と話した瞬間に、ここに来なければならないと分かった。監督は僕が可能な限り高いレベルに到達できるよう助けてくれようとしているし、僕たちはそれを一緒に実現できると信じている」

シャビ・シモンズがサヴィーニョ移籍発表を担当

2025年にRBライプツィヒからトッテナムへ移籍したシャビ・シモンズは、サヴィーニョのロンドンでのスタートを助けられる良き知人の一人となりそうだ。2人は2022-23シーズンにPSVアイントホーフェンでともにプレーして以来の仲であり、前十字じん帯断裂でなお長期離脱中のシモンズが、スパーズのSNSチャンネル上でサヴィーニョ加入を発表する役目を担った。

「もちろん僕がやらなきゃいけなかった。というより、僕がやると主張したんだ」とオランダ人は語った。「スパーズへようこそ、ブラザー。君がここに来てくれて本当にうれしいよ。きっと気に入るはずだ。僕がここに来てから、ファンは本当に素晴らしかった。そして、君のプレーを見れば、彼らもすぐに君を好きになると分かっている。僕は復帰するために毎日懸命に取り組んでいる。そして、近いうちに君と一緒にピッチに立てるのが待ちきれない」

サヴィーニョにとって、新天地にはもう1人見慣れた顔が加わる可能性が高い。それがオマル・マルムーシュだ。 というのも、このエジプト代表もマンチェスター・シティからトッテナムへの移籍が間近に迫っているとみられているが、まずはレンタルでの加入になる見通しだ。ファブリツィオ・ロマーノによると、来年には買い取りオプションが発動し、それが一定の条件を満たした場合には買い取り義務へと変わる可能性がある。その場合、スパーズはマルムーシュの移籍金として5850万ユーロをシティに支払うことになる。