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ルイス・エンリケ監督は、リヨンとの激闘を制したパリ・サンジェルマンの勝利を、負傷により今季絶望となったウインガーのクヴィチャ・クヴァラツヘリアに捧げた。フランス王者はパルク・デ・プランスで選手層の厚さを生かし、出場機会の限られていた選手たちの活躍で勝ち点3を手にした。

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クヴァラツヘリアの負傷にエンリケ監督が感情をあらわに

エンリケ監督は、月曜夜のリヨン戦でチームが2-0の勝利を収めた後、誇らしさと悲しさが入り交じった様子を見せた。この結果でパリ・サンジェルマンは国内で目標に向けて前進を続けているが、クヴァラツヘリアが今季残りの試合を欠場する見通しとなり、クラブには重苦しい空気が漂っている。ジョージア代表のクヴァラツヘリアは、週半ばに行われたバルセロナとのチャンピオンズリーグの試合で重傷を負い、PSGの攻撃陣に大きな穴が空いた。

元ナポリのクヴァラツヘリアは、断裂した前十字靭帯の治療のため、カタールで複雑な手術を受ける見込みだ。エンリケ監督はPSG TVに「とても重要な勝利だ。この勝利をクヴァラに捧げる」と語った。

エンリケ監督、チームの高いメンタリティーを称賛

主力選手を失った悲しみの中でも、エンリケ監督はチームのメンタリティーをすぐに称えた。チームは出場可能なすべての大会で優勝を争うことを目指しており、そのためには誰もが、いつ出番が来ても応えられる準備をしておく必要があると指摘。首都のクラブにとって困難な1週間の中で、この勝利はチームの粘り強さを示すものとなった。

「私たちはすべてを勝ち取ろうとするチームだ。それが私たちのメンタリティーだ。そのためには常に準備ができていなければならない。今日途中出場した選手たちは、自分たちの力と、もっとプレーするに値することを示した。監督としては難しいが、私はこの姿勢とメンタリティーが大好きだ」と語った。

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規律あるリヨンの守備にPSGは苦戦

エンリケ監督は、厳しいチャンピオンズリーグの試合を終えた直後に、力のあるリヨンと対戦する難しさを認めた。優れた監督の下にあるリヨンの選手個々の能力と戦術的な準備を称賛。PSGは立ち上がりから主導権を握ったものの、規律の取れたアウェーチームの守備を崩すのは難しかったと振り返った。

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「チャンピオンズリーグの後で、個々の能力が高い選手が多く、非常に優れた監督が率いる強いオリンピック・リヨンを相手にしたのだから、明らかにとても難しい試合だった。本当に厳しかった。良い入り方ができたと思うが、相手の守備が非常に良く、難しかった。後半は少し改善できたと思う。相手は多く走っていたので、より苦しくなった」とエンリケ監督は説明した。

出場機会の少ない選手たちが好機をつかむ

欧州での戦いを終えて主力数人を休ませたPSGは、粘り強いリヨンを下すために控え選手を起用した。チャンスをつかんだ選手の一人が若手のセニー・マユルで、勝利を確実にする上で重要なゴールを決めた。エンリケ監督はマユルをはじめ、カンタン・ンジャントゥ、ミカ・ゴッツ、ベラウドが試合の後半にチームへ大きく貢献したことを喜んだ。

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「ゴールを決めたのは、最近あまりプレーしていなかった選手たちだ。セニー・マユル、カンタン・ンジャントゥ、ミカ・ゴッツ、ベラウド、ルーカス・エルナンデス、途中出場した選手全員をとてもうれしく思う」とエンリケ監督は説明した。