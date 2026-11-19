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バイエルンはマヌエル・ノイアーの引退後に備え、控えGKを探している。候補の一人、ベルント・レノはヨナス・ウルビヒの控えとなることに、基本的には前向きなようだ。

元ドイツ代表GKはSkyとRTLに対し、ドイツ最多優勝クラブから具体的な接触はまだないと説明した。一方で、ミュンヘンでプレーする可能性を否定もしなかった。

「これまで誰からも連絡はありません。もちろん状況は把握していますが、落ち着いて受け止めています」とレノは語り、こう強調した。「ここでの契約は今シーズン終了まで残っています。ここではとても居心地がよく、プレーへの意欲もものすごくあります。今が自分の全盛期だと感じています。控えに回ることや別のことをするのも、貴重な経験かもしれません」

「ただ、まだ自分には十分な力があるのだから、どこかで控えに回るのはもったいないと思うこともあります」とレノは付け加えた。「もちろん、条件全体が合う必要もあります。再びドイツに行くことになるかどうかは、これから分かるでしょう」

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ベルント・レノはバイエルンの多くの候補の一人

レノはここ数週間、バイエルンへの移籍が取り沙汰される多くのGKの一人となっている。34歳のレノには、ウルビヒを支え、必要な場合には代役を務められる経験と実力があるだけでなく、契約状況から移籍金なしで獲得できる。 ドイツ代表で9試合に出場したレノのほか、最近ではオリヴァー・バウマン（ホッフェンハイム）やロリス・カリウス（シャルケ）らも、バイエルンの次期第2GK候補として名前が挙がっている。

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レノはフラムで長年、揺るぎない正GKを務め、定期的に好プレーを見せている 。その活躍から、一時は2026年ワールドカップの代表メンバー入りも話題になった。ロンドン西部の同クラブには2022年から所属している。それ以前はアーセナルに在籍。アーセナルはかつて、シュトゥットガルト育ちのレノをレヴァークーゼンからイングランドへ迎え入れた。ミュンヘンへの移籍は、かつて頭角を現したブンデスリーガへの復帰も意味する。

Getty Images

バイエルンの控えGK、見た目以上に魅力的

バイエルンの控えGKは、一見魅力に欠ける役割だが、利点もあることは過去が示している。例えばスヴェン・ウルライヒもそうだ。 ノイアーの長年の控えとして、注目すべきキャリアを築いてきた。 今夏には、このベテラン2人がともに現役を引退し、ウルビヒと、場合によってはレノ、バウマン、カリウスのいずれかに道を譲る見込みだ。

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23歳のウルビヒは、新たな正GKとして確実に構想に入っている。 現在は非常に負傷しやすくなったノイアーに代わり、2年近くにわたって定期的に安定したプレーを見せている。