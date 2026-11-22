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イングランド女子スーパーリーグのアーセナル対ウェストハム・ユナイテッド戦で、心配な場面が見られた。アーセナルの選手1人が接触のないままピッチ上で突然倒れ込み、メディカルスタッフの処置を受けて担架で運び出された。会場は不安に包まれた。

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ドイツ紙『ビルト』によると、アーセナルに所属するドイツ人選手のリーザ・バウムが試合開始28分、ゴールキックに備えてプレーが止まっている間に倒れた。すぐにメディカルスタッフが駆けつけて応急処置にあたり、選手たちやコーチングスタッフの間に不安が広がった。

バウムへの処置はピッチ上で5分以上にわたって続けられ、その後、酸素吸入を受けながら担架でピッチの外へ運び出された。他の選手との接触が一切ないまま突然の異変に見舞われただけに、その容体に注目が集まった。

アーセナルはすぐに声明を発表し、ファンに向けて選手の状態を説明した。声明では、バウムが呼吸困難に陥ったものの、現在は容体が安定しており、治療にも良好に反応していると明かした。この発表により、アクシデント後の容体を巡る懸念はひとまず和らいだ。

アーセナルのレネー・スレーヘルス監督も選手の状態について言及し、バウムがピッチ上で呼吸困難に陥ったことを認めた上で、試合中に起きた場面の深刻さを考えれば、容体が安定していることは非常に安心できる知らせだと語った。

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19歳のバウムは今夏、ドイツのライプツィヒから移籍金約60万ユーロでアーセナルに加入。ここまでアーセナルで16試合に出場して2ゴールを記録しているほか、今年にはドイツ女子代表(A代表)デビューも果たしている。

なお、試合はスコアレスドローに終わった。アーセナルはイングランド女子スーパーリーグの順位表で6位につけており、3位のロンドン・シティ・ライオネシズとの勝ち点差は8。リーグはこれからインターナショナルブレイクに入る。