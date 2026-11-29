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レアル・マドリーがアラベスに1-2で敗れた試合で退場となったジュード・ベリンガムが、ダイブを否定した。イングランド代表MFは「接触があったと100％確信している」と主張し、重要な角度からの映像が主審に示されなかった理由を疑問視。一方で、2度の「軽率な状況」を招き、水曜日のレアル・ソシエダ戦を欠場することになった責任を認めた。

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ベリンガムがダイブの指摘に反論

ベリンガムは、土曜日にレアル・マドリーがアラベスに1-2で敗れた試合でダイブをしたとの指摘を否定した。23歳のMFは74分に抗議で警告を受け、88分にはペナルティーエリア内で倒れたプレーがシミュレーションと判定され、2枚目のイエローカードを提示された。

レアル・マドリーは2点を追う中、ベリンガムが69分にキリアン・エンバペのゴールをお膳立てし、同点を目指していた。ベリンガムは、『BBCスポーツ』が報じたSNSへの投稿で、こう記した。「昨日の結果は本当に悔しい。退場したことで、残り時間にチームが逆転に向けて十分に戦う機会を奪ってしまったと感じている」

「後方からの映像がそれを証明している」

ベリンガムは続けた。「あの場面については、膝と太ももに接触があったと100％確信している。後方からの映像がそれを証明していると僕は思う。なぜその映像が主審にモニターで示されなかったのか、よく分からない」

「あの映像を見れば、主審は接触はあったがPKを与えるほどではないと判断したかもしれない。それなら納得できる。ただ、僕に『ダイブ』で2枚目のイエローカードを出し、その結果、今週のソシエダとの重要な試合を欠場することにはならなかった可能性が高い」

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ベリンガムは責任を認める

イングランド代表MFは、誰かを非難する意図はないことも強調した。「誰かを責めたり、騒ぎを起こしたりするつもりはなく、僕の視点を伝えたかっただけだ。退場につながる2度の軽率な状況に自分を置いてしまったことについては、全責任を負う」

レアル・マドリーのホセ・モウリーニョ監督は、土曜夜の試合後、すでに所属MFを擁護し、 セサル・ソト・グラード主審を批判 。同主審は「自分の権力を示すのが好きだ」と主張していた。

ベリンガム、レアル・ソシエダ戦を欠場へ

レアル・マドリーにとって、この敗戦は11試合ぶりの黒星となり、ラ・リーガではバルセロナとアトレティコ・マドリーに次ぐ3位となった。モウリーニョ監督は、水曜日に敵地で迎えるレアル・ソシエダ戦で、ベリンガムを欠く中で立て直しを図らなければならない。