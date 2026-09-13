エリック・ワッテリエ主審は、この場面を試合報告書に記載していたという。ピッチ上では、このドイツ人FWに処分は科されなかった。

かつてドルトムントに所属していたこの選手は、72分に見事なミドルシュートを決め、試合を1-1の同点で終わらせた。その直後のゴールセレブレーションで、ストラスブールのファンに向かって両手を耳に当て、まるで「お前たちの声は聞こえない！」と叫ぶかのような仕草を見せた。さらにブランナーは、なおもホームファンの方を向いたまま、片手で喉をかき切るようなジェスチャーも見せた。

これに先立ち、スタンドからは大きなブーイングや侮辱的な言葉が飛んでいたと、ブランナーは後に明かしている。

「彼らは僕の家族について話していた。母のことも、父のことも。僕には彼らの姿が見えていた」と、20歳のブランナーはミックスゾーンでレキップによると語った。「ゴール後は感情が高ぶっていた。特にああいうゴールの後ならなおさらだ。失礼なつもりはなかった。あれは興奮の中で起きたことだ。後悔しているとは言わないけど、あれが自分の伝えたかったメッセージではなかった。誤解されてしまった。僕が言いたかったのは、『なんてゴールだ、これで終わりだ』ということだった」

パリス・ブランナーはいつBVBからASモナコへ移籍したのか？

ASモナコは4試合で勝ち点10を積み上げ、2位につけている。モネガスクの今季6得点のうち3得点はブランナーによるもので、同選手はボルシア・ドルトムントで育成を受け、2023年にはドイツU17代表の一員として世界王者と欧州王者の両方に輝いた。

ただ、BVBトップチームでブレイクを果たすことはできなかった。その代わり、2024年夏にモナコへ渡った。そして今夏、ついにこの公国でスポーツ面でのブレイクを果たしたように見える。