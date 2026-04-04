「挑戦したが失敗した」…アヌール・アル＝ガジが法の力でマインツの経営陣を黙らせた

オランダ人スター、アヌール・アル＝ガジは、元所属クラブであるドイツのマインツ05との法廷闘争に決着をつけた。裁判所は、パレスチナ支持の投稿を理由に2023年に行われた契約解除の決定を無効とする判決を下し、彼に有利な判断を下した。

同ドイツのクラブは、2023年10月7日の事件を受けて、ガジが自身の「インスタグラム」アカウントにパレスチナ国民への支持を表明する投稿を行ったことを受け、契約を解除していた。当時、マインツの経営陣はこれを「容認できない政治的立場」とみなしていた。

しかし、「アルジャジーラ・ネット」の報道によると、ドイツの裁判所は、クラブの決定が選手の表現の自由を侵害していると判断し、マインツが裁判所での最終上訴で敗訴したことを受け、未払い給与の補償として170万ユーロの支払いを命じた。

判決を受けて、アルガジはSNS「X」を通じて勝利への喜びを表明し、マインツの経営陣に向けて次のような厳しいメッセージを送った。 「彼らはまた試みたが、また失敗した」と、判決の覆しを繰り返し試みたクラブの姿勢を皮肉った。さらに、「彼らの最新の声明は妄想に満ちている…正義と人道を守る声を封じることは決して許さない」と付け加えた。

モロッコ系オランダ人選手は、パレスチナ支持の立場を堅持することを強調し、この訴訟で得られる金額はガザの子供たちを支援するために充てられると述べた。

一方、マインツは簡潔な声明を発表し、裁判所の決定を尊重するとしつつ、ガジーの行動は「契約の即時解除を正当化するには不十分だった」と述べ、以前の立場から明らかに後退した。