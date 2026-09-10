リーズ・ユナイテッドに所属する26歳のウイングが自身のインスタグラムで長文の投稿を行い、今後はスイス代表ではプレーしない意向を明かした。その理由は決して出場時間の少なさではなく、代表監督ムラト・ヤキンによって信頼が損なわれ、約束が守られなかったことにあるという。

とりわけ、アメリカ、カナダ、メキシコで行われた前回のワールドカップで、スイスが準々決勝まで進出し、そこで後のファイナリストであるアルゼンチンに敗れた大会期間中、自身に対してあった扱いは、もはやこれ以上容認できるものではなかったとしている。

「自分にとって、あれはこれまでのキャリアの中で最も難しい時期だった。熟考の末、当面の間はスイス代表から退くことを決断した。この決断を下すのは非常につらいが、今こそ口にしなければならない。スイスのためにプレーすること以上に大きなものは、私にとって一度もなかった」とオカフォーは記した。

26歳のオカフォーは「今後もぜひスイスのためにプレーし、私たちの国のためにすべてを捧げたかった」としながらも、「現在の状況では」それはもはや不可能だと説明した。「一つはっきりさせておきたい。今回の決断は出場時間とは何の関係もない」。また、W杯の期間中も自分の役割を受け入れ、常に「チームのために尽くしてきた。W杯で自分の国のために戦えたことは大きな名誉だった」と続けた。

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ノア・オカフォーがムラト・ヤキンを批判「深く傷つく出来事があった」

声明の中でオカフォーは、ヤキンとの話し合い、そしてリーズでの充実したシーズンを経て、良い感触と強いモチベーションを持ってW杯に臨んだと記している。だが、現地で経験したことは、その分だけ彼を失望させたという。

「深く傷つく出来事があった。信頼は損なわれた。約束は守られなかった。そして、アルジェリア戦でプレーすることができた時も、相手ゴールからはほど遠い位置での小さなミスに対してさえ、深く傷つくような形で反応された」とオカフォーは綴った。そのため「その後の数週間で多くのことを考え」、自分の中で「現在の監督の下では、もう代表ではプレーしたくない」との決断に至ったという。

それでもオカフォーは、ヤキン監督とチームの今後に幸多からんことを願っている。スイス代表指揮官は歴史的な成果を成し遂げたが、それでも常に相互の敬意と信頼がなければならないとした。「今後数年に向けて、その土台は見いだせない」とオカフォーは記した。

アメリカ、カナダ、メキシコで開催された大会で、このアタッカーが出場したのはアルジェリアとのラウンド16のみだった。その他の5試合では、すべてフルタイムでベンチに座っていた。