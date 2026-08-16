2万枚近いシーズンチケットの売れ行き、20人の新戦力、その中にはブンデスリーガで豊富な経験を持つ選手もいる。 5月に起きた、衝撃的な3部降格という最悪の大惨事の後、つい数日前までフォルトゥナ・デュッセルドルフには高揚感のようなものが漂っていた。

しかし、その空気はヴァルトホフ・マンハイム、そしてTSGホッフェンハイムのセカンドチーム相手に2連敗を喫した悪夢のようなシーズン幕開けによって、再びむき出しの愕然へと変わった。特に土曜日のクラウヒガウアーのリザーブチーム相手の0-2の敗戦は、まさにショック状態を生み出した。

多くのファンは土曜日、新たに編成されたチームの悲惨なパフォーマンスによって、紙の上では十分に才能がありながら、完全に機能不全に陥り、最終的に劇的な降格の責任を負うことになったあの恐ろしい戦いぶりを再び思い起こさせられた。

フォルトゥナ・デュッセルドルフ：「フンケル派」は早くもエンデ監督の首を狙っているのか？

ここ最近大きな苦しみを味わってきたデュッセルドルフのファンの堪忍袋の緒がいかに短いかは、わずか約140分の消化後にはっきりと示された。土曜日の今季最初のホームゲームでのARD Sportschauのラジオ中継では、ハーフタイムの時点ですでに背景からアレクサンダー・エンデ監督の解任を何度も求めるフォルトゥナ・ファンの声が聞こえていた。「エンデ、出ていけ！」。リスナーにはそんな叫びが響いてきた。そして、この匿名のフォルトゥナ・ファンの意見は、どうやら決して彼だけのものではないようだ。

というのも、ホッフェンハイムのリザーブチーム相手の惨憺たるホーム初戦の翌日、Bildが刺激的な報道を続けているからだ。現在クラブ内にはいわゆる「フンケル派」が存在し、内部で「激しく」エンデの監督の椅子を揺さぶっているという。背景にあるのは、フォルトゥナが前季、極めて不成功に終わったマルクス・アンファング監督との決別があまりにも遅れた際、当時のスポーツ担当取締役スヴェン・ミスリンタートが46歳のエンデを招へいし、2年契約を与えたことだ。

これは、もともと極めて疑問符の付く動きをしていた監査役会の一部の意向に明らかに反するものだった。彼らは、デュッセルドルフのファンの間では本来すでに信用を失っていた指導者のアイコン、フリートヘルム・フンケルを火消し役として呼び戻すことを望んでいた。フンケルは2016年から2020年までデュッセルドルフを率い、フォルトゥナを最後にブンデスリーガへ復帰させた立役者の1人でもあり、2018-19シーズンには見事10位で残留を果たしていた。

だが、その翌シーズンにはフンケルとスポーツ部門首脳陣の関係にひびが入り始めた。2019年12月にフンケルとの契約延長を行ってからわずか数週間後、クラブはこの指導者レジェンドを解任。フンケルはその後、強い言葉とともにキャリアを終えた。「監督としてもう仕事をすることはない。フォルトゥナ・デュッセルドルフが私にあまりにも多くのものを与えてくれたからだ。ほかのクラブでもう一度、あれほど素晴らしい時間を過ごせるとは思えないからだ」と、当時ZDFの『Aktuellen Sportstudio』で語っていた。

しかし1年後、フンケルは監督業に復帰し、よりによって2021年春に1. FCケルンを降格から救った。デュッセルドルフのファンシーンにとっては侮辱だった。2024年には暫定監督として1. FCカイザースラウテルンをカップ決勝へ導き、2部残留も成し遂げると、その後再び火消し役としてケルンと契約し、2025年のブンデスリーガ昇格を確定させた。

Getty Images

フンケル、フォルトゥナ・デュッセルドルフからの接触を認める

こうした経緯がありながらも、4月には救済役としてフンケル再登板が実際に議題に上っていた。フンケル自身も6月、クラブ側からの「非公式な」接触を認めている。「マルクス・アンファングの後任を引き受ける用意があるかと打診された」と、フンケルは数カ月前にトーク番組『Bit im Büdchen』で明かした。「そこで私は『はい、やります』と言った。なぜなら、私たち――コーチングスタッフ、チーム、私、そしてファン――なら2部に残れると確信していたからだ」

だが、ミスリンタートはエンデを連れてきて、降格を防ぐことはできなかった。 今やミスリンタートはとうに去り、現在はサミル・アラビがこの転落した名門クラブのスポーツ面を統括している。そして実際、上向いているようにも見えた。

危機対応に長けた47歳のアラビは、新シーズンに向けてエンデに対し、かつてプロイセン・ミュンスターで成功を収めた指揮官のアイデアにまさにぴったり合う陣容を用意した。マルセル・ベンガー、ヤシン・ブシャマ、ヨリット・ヘンドリクスと、エンデのシステムをすでに深く理解している元ミュンスター勢を3人も獲得し、さらに3部基準で見ればフィリップ・フェルスター、ファビアン・シュロイゼナー、ドミニク・ハインツ、アンドレアス・ミュラーといったトップ補強を加えた。

IMAGO

アレクサンダー・エンデにもフォルトゥナ・デュッセルドルフの悪夢のスタートの責任はある

それでもシーズンの滑り出しは完全に失敗に終わった。そして、その一因はエンデにもあった。とりわけ先発メンバーの選択には疑問が残った。プレシーズンで連係を築いていた4バックは、まだ一度もそろってピッチに立っていない。開幕戦のマンハイムでは、好印象だったフェリックス・マイザーが突然ベンチに座り、プレシーズンでアピールしていたエリアス・アーデンも同様だった。左SBでは時に完全に対応し切れていなかったケイデン・アマニアンポングがフル出場し、本来のレギュラーであるサシャ・リッシュはベンチを温めた。ドレスデンからの新戦力についてクラブは現在、スポーツ面とは無関係の困難な状況を抱えていると説明している。

そしてホッフェンハイム戦では、エンデはスティーヴン・ファン・デル・スロートを左SBの代役として起用したが、右利きの彼は不慣れなサイドで目を見張るほど低調な出来に終わった。同時にエンデは、本来はリーダー役として獲得したはずのハインツを格下げし、マンハイムでは45分だけで下げ、1週間後の今季最初のホームゲームではベンチスタートにした。

こうしたすべてが示しているのは、新たに生まれ変わったフォルトゥナでは現時点でほとんど何もかもがかみ合っていないということだ。エンデは土曜日、ホッフェンハイムに当然の敗戦を喫した直後、選手たちに「非常に明確なアイデアを持って集まった」と伝えたことを明かした上で、こう話した。「今日はそのアイデアがまったく見えなかった。だからこそ、今後どういうステップを踏み出すのか、自分たち自身に問い直さなければならない」

IMAGO

フォルトゥナのファン、自軍をやゆ「なんて素晴らしいんだ！」

いわゆる「フンケル派」もまた、そうした動きを厳しく見つめているようだ。現在のところ、Bildによれば、クラブ内で彼らはまだ劣勢に立たされているという。エンデの立場が直ちに危ういわけでは決してない。むしろアラビら首脳陣は、シーズンのこれほど早い段階で指揮官に対する「反対ムード」が生じていることを「呆然と受け止めた」とされる。同紙によれば、ホッフェンハイム戦の最中にはすでに、次も敗れればエンデが解任されるといううわさが流されていた。さらに、ロッカールーム内部の情報まで出回っていたという。

Bildはこれを「有毒な雰囲気」と表現している。新たに編成されたチームの成功にとってプラスでないことだけは間違いない空気だ。ちなみに、この「有毒な雰囲気」には土曜日、デュッセルドルフのファンも少なからず加担していた。チームが大きな失望の後にゴール裏へ向かうと、すぐに追い返された。

さらに、アクティブな応援集団には属さない一部ファンは一歩踏み込み、はっきり聞こえる声で「なんて素晴らしいんだ！」と歌った。これもまた、2026年版の混沌のフォルトゥナを象徴する一場面だ。わずか2試合で、サポーター自身がすでに皮肉交じりのブラックユーモアへ逃げ込んでいるのだから。