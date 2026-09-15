それを明かしたのは、テア・シュテーゲンが所属するアヤックスのミチェル監督だ。指揮官は、火曜夜に行われるウィレムIIティルブルフ戦でテア・シュテーゲンを起用しない理由について、「マルクは重傷から回復しているところだ。さらに、これから代表ウィークがある」と説明した。

そのためミチェル監督は、「今が適切なタイミングだ」と考え、控えGKのマールテン・パエスを起用するという。「テア・シュテーゲンが土曜日の試合、そしてその後の代表ウィークに向けてしっかり回復できるようにするためだ」と説明した。さらに、「テア・シュテーゲンが代表に合流することになれば――その可能性は高いが――、その後も回復に向けた取り組みを続ける時間がある」と続けた。

報道によると、ドイツ代表を率いるユルゲン・クロップ監督は、マヌエル・ノイアーの「永遠の」皇太子とされてきた34歳のテア・シュテーゲンを、今後の正守護神として構想しているという。この立場は、ノイアーがEURO2024後に引退したあと――結果的には一時的なものだったが――、クロップ監督の前任であるユリアン・ナーゲルスマン政権下ですでに手にしていた。しかしその後、彼は複数回にわたって負傷した。これまでの最後の代表戦は、2025年6月8日にシュトゥットガルトで行われたフランスとのネーションズリーグで、結果は0-2だった。

その復帰戦は、テア・シュテーゲンにとってまさにホームゲームとなる。クロップ監督の初陣で、ドイツ代表は9月24日にアムステルダムでオランダとネーションズリーグを戦う。次回の代表活動では、このほかギリシャ（9月27日）、セルビア（10月1日）、そして再びギリシャ（10月4日）とも対戦する。クロップ監督は木曜日10時にメンバーを発表する。

非常に大所帯の招集になるとみられている。テア・シュテーゲンの最初のライバルと見なされているのは、アレクサンダー・ニューベル（ベシクタシュ）とヨナス・ウルビヒ（バイエルン）だ。また、アウクスブルクのフィン・ダーメンもメンバー入りするとみられている。一方で、すでにドイツ代表から最終的に引退したノイアーや、これまでの第2GKオリヴァー・バウマンは含まれない見通しだ。