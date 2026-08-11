バルセロナは、スペイン人ゴールキーパー、ジョアン・ガルシアのラ・リーガへの登録手続きが正式に完了したことを発表した。これにより25歳のこのゴールキーパーは背番号1で新シーズンを迎えることとなり、コーチングスタッフの構想とクラブの来季計画における彼の地位を明確に示す動きとなった。

カタルーニャ紙「スポルト」によると、今シーズンのガルシアの登録は、昨シーズンと比べて際立って早い時期に行われた。昨季はクラブが開幕節のレアル・マジョルカ戦を前に、土壇場で彼の登録手続きを完了させざるを得なかった。この試合こそ、マルク・アンドレ・テア・シュテーゲンの腰下部の負傷を受けて、彼がチームのユニフォームでの公式デビューを果たした一戦であり、その負傷は当時ラ・リーガの規定に定められた長期負傷の条件を満たしていた。

これによりガルシアは、テア・シュテーゲンがこれまでの数年間背負い、同ドイツ人ゴールキーパーがアヤックスへ期限付き移籍する前まで着用していた番号を手にすることとなった。これはバルセロナがこのスペイン人ゴールキーパーに寄せる信頼を反映するものであり、彼はチームでの役割への期待が高まる中で新シーズンに臨む。

一方、ポーランド人ゴールキーパー、ヴォイチェフ・シュチェスニーは背番号13を着用することになった。この番号は昨シーズンまでガルシアが着用していたもので、シュチェスニーはバルセロナ加入以来背負ってきた背番号25から変更となる。この変更は、カタルーニャのクラブにおける新たな段階の幕開けとともに、ゴールキーパーの番号を再編したことを反映している。

ガルシアの登録決定は、バルセロナのラ・リーガ開幕戦の12日前に行われた。開幕戦は8月23日日曜日、エルチェの本拠地マルティネス・バレロでのアウェー戦となるが、10名の選手がワールドカップ準決勝に出場していることから、チームは通常とは異なる準備プログラムを組んでいる。

バルセロナは同時に、新シーズンに向けた残りの選手の背番号発表の準備も進めている。このリストには、アンソニー・ゴードン、カリム・アデイェミ、ジェシー・ビシオといった新加入選手を筆頭に、エクトル・フォルトのようなレンタルからの復帰選手も含まれる見込みだ。