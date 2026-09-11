複数のイタリアメディアが一致して報じているところによると、クラブ・ブルージュのFWは、やはりイタリア代表でのキャリアに決めたわけではないようだ。イタリア代表の新指揮官ロベルト・マンチーニ、そしてイタリアサッカー連盟（FIGC）のテクニカルディレクターであるクラウディオ・ラニエリとの話し合いの中で、トレゾルディはさらに考える時間を求めるとともに、今後予定されているネーションズリーグの試合には招集しないでほしいと要望したという。

さらに22歳の同選手は、いずれにせよまずドイツU-21代表で現在進行中のサイクルを最後まで終えたい考えだという。ガゼッタ・デロ・スポルトやラ・レプッブリカが伝えるところでは、そうした事情もあってFIGCは、トレゾルディが申請していた協会変更をFIFAでひとまず棚上げにしたという。

トレゾルディはクラブ・ブルージュでプレーしており、そこで力強いパフォーマンスを見せている。これによって、移籍をめぐるさまざまな憶測が飛び交っているだけでなく、複数の協会からも注目を集めている。 8月末にはうわさが一気に加速した。というのも、ガゼッタが、トレゾルディはイタリアを選んだと報じたからだ。一方でビルトは、元ハノーファーのこの選手はまだ決めかねていると伝えていた。

イタリア人の父とアルゼンチン人の母を持つトレゾルディは、カリアリで生まれ、最初はイタリアで育った。家族とともにドイツへ渡ったのは13歳の時で、その後はハノーファー96で育成を受けた。2025年には移籍金750万ユーロでブルージュへ移籍した。

トレゾルディはU-19以降、ドイツサッカー連盟（DFB）の各年代別代表でプレーしている。U-21代表では24試合で12得点を記録している。その好調ぶりは火曜日にも示され、チャンピオンズリーグのアストン・ビラ戦でブルージュは2-3で敗れたものの、自身は1得点を挙げた。今季はすでに7試合で5ゴールを決めている。

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ニコロ・トレゾルディはユリアン・ナーゲルスマンの下でW杯候補だった

右利きのトレゾルディは、ブルージュでの1年目も際立ったシーズンを送っていたため、前ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンのW杯メンバー入り有力候補だった。本人が明かしたように、トレゾルディは招集寸前だったという。「彼は本当に長い間、あと一歩のところまで来ていた」とナーゲルスマンは説明した。トレゾルディは「ペナルティーエリア内で特別な嗅覚を持つ」選手だという。それでも今回はまだ選出には至らなかったが、ナーゲルスマンはトレゾルディの「時は来る」との見通しも示していた。

したがって、DFBのA代表でのその時は近いうちに訪れるかもしれない。ただし、もはやナーゲルスマンの下ではない。ナーゲルスマンは、アメリカ、カナダ、メキシコで行われた完全に失敗に終わったワールドカップの後に辞任した。後任にはユルゲン・クロップが就任し、9月17日に最初のメンバーを発表する予定だ。トレゾルディについては、これまでのところ言及していない。

イタリアでも代表チームの大規模な再編が進んでいる。再びW杯本大会出場を逃したあと、マンチーニが監督として復帰した。次の代表ウィークでは、ナショナルチームがネーションズリーグでベルギー（9月25日）、フランス（10月2日）、そしてトルコと2度（9月28日と10月5日）対戦する。