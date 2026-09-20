ユスティン・クライファートは月曜日にオランダ代表へ合流できない見通しとなった。攻撃的MFは日曜日のボーンマス対リヴァプール戦を欠場し、マネジャーのマルコ・ローゼによれば負傷により数週間離脱するという。そのため、シャビ・エルナンデス監督の初陣となる今回の代表期間を逃すことになった。

クライファートは木曜夜、サン・セバスティアンで行われたレアル・ソシエダ戦のヨーロッパリーグで負傷した。ボーンマスは欧州デビュー戦を1-2で制し、クライファートは開始11分で先制点を決める活躍を見せ、主役の一人となった。

オランダ人MFは負傷後も長い時間ピッチに立ち続け、交代したのは84分になってからで、代わって入ったのはデイヴィッド・ブルックスだった。ローゼはその数日後、当面の間ボーンマスは彼を起用できないと明かした。「ユスティンはサン・セバスティアンで負傷した。数週間は欠くことになる。非常に深刻なものではないが、時間が必要だ」

これはつまり、シャビがオランダ代表監督として初めて選んだメンバーをめぐり、いきなり対応を迫られることを意味する。クライファートは、慌ただしい代表期間のスタートに向けて9月21日月曜日の午後にザイストへ集合する26選手の一員だった。

オランダは今後数週間でネーションズリーグを4試合戦う。オランダ代表は9月24日木曜日、ヨハン・クライフ・アレナでドイツ戦に臨み、その後セルビア、ギリシャ、そして再びセルビアとの試合が続く。

クライファートの離脱を受け、シャビが代役を追加招集する可能性は高い。フェイエノールト主将ルチアーノ・バレンテとPSVのMFフース・ティルがその有力候補2人とみられるが、指揮官が実際に追加で1選手をメンバーに加えるかどうかは、まだ明らかになっていない。

ティルはロナルド・クーマン体制ではなおオランダ代表のワールドカップメンバーに入っていたが、シャビの最初のメンバーからは意外にも外れた。PSVのペーター・ボス監督は金曜日、自身のMFがその件について個別に連絡を受けていなかったことに驚いたと明かした。「彼には電話一本すらなかった。それはかなり珍しいことだ。ワールドカップには入っていたのだからね」

一方のバレンテは日曜日、シャビがスタンドでフェイエノールトのFCユトレヒト戦5-0勝利を見守る中、ピッチ上で強烈なアピールを見せた。このMFはPKを決め、試合後には招集を期待していたことを認めた。「もちろん失望はある。内心では少し招集されることを期待していた。でも、自分はプレーで語らなければならないし、今日はそれができた」