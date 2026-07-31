拒否されたオファーと破られた約束を受け、フェイエノールト首脳陣に痛烈批判「これは妨害行為だ！」

ルベン・スハーケンがフェイエノールトのクラブ首脳陣に激怒している。『ESPN』の取材に対し、息子ヘライノに対するFCトゥウェンテからのオファーを受けたロッテルダムの首脳陣へ厳しい批判を展開した。

トゥッカースからのオファーはフェイエノールトに拒否された。スハーケンは、フェイエノールトがその若手選手に対して非常に高額な金額を要求していると主張している。「彼らは彼に1000万ユーロを求めていると言っている」

元選手は、この一連の対応に納得していない。「トップチームでのデビューすらまだの若手選手に対する金額としては法外だ」。父スハーケンは強い口調でこう続けた。「これはフェイエノールトによる妨害だ。息子にこんなことは受けさせない」

FCトゥウェンテの方が、この若手により大きな展望を与えるはずだという。「ところが今は、テクニカルディレクターのデヴィ・リゴーがコミュニケーションを取ることを拒んでいる。月曜日になって初めて話し合いの場に着くつもりだ。リーグ開幕が目前に迫っているので、こちらは急いでいる」

元フェイエノールトの選手によれば、見通しが乏しいだけでなく、空約束もあったという。「ヘライノはプレシーズン準備に参加できるはずだったが、そうはならなかった」。さらに、scヘーレンフェーンでプレーするもう一人の息子キライノも引き抜かれるはずだったという。「守れないことを口にするな」。これがスハーケンのメッセージだ。

ヘライノ・スハーケンは、ラージョ・バジェカーノとの親善試合（2-1）の前日に招集された。「試合は120分あったのに、彼は途中出場させてもらえなかった。そのことについて、誰からも説明はなかった」

フェイエノールトは、父スハーケンの主張に反応した。「残念ながら、父スハーケンの主張は感情的なだけでなく、必要なだけの事実に反する内容も含んでいる。ただし、それについてメディアで反論するつもりはない」とクラブはESPNに伝えている。

「事実として、クラブはヘライノをフェイエノールト有数の逸材の一人と見ている。だからこそ、あと2年残る契約を結んでいる。クラブは最近も、ヘライノの代理人たちと話し合いの場を持つための招待を送っていた」とフェイエノールトは締めくくった。