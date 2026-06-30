抽選会終了後、ラ・リーガの「エル・クラシコ」2試合の日程が発表された。

スペインサッカー連盟は火曜日、バルセロナがラ・リーガ連覇を狙う来シーズンの日程を発表した。

リーグ戦は8月15日と16日に開幕するが、全チームの開幕日が揃わないのが最大の特徴だ。W杯の影響を受けたクラブは8月25日～27日に初戦を迎える。

バルセロナはビルバオと、レアル・マドリードはモウリーニョ監督率いるソシエダと第1節で対戦する。

ただし、これらのチームや他のチームに所属する選手がワールドカップ決勝に出場した場合、試合は延期される可能性がある。

第1節の対戦カードは以下の通り：

アラベス対ヘタフェ

アトレティコ・マドリード－マラガ

セルタ・デ・ビーゴ－オサスナ

デポルティーボ・アラベス対エルチェ

エスパニョール対レバンテ

バルセロナ - アスレティック・ビルバオ

レーシング・サンタンデール対ビジャレアル

レアル・マドリード - レアル・ソシエダ

セビージャ - ラージョ・バジェカーノ

バレンシア - レアル・ベティス

ビジャレアル、マラガ、レアル・ソシエダなどは、希望して開幕戦をアウェーで戦う。 これは日程が各クラブの希望で決まったためで、多くのチームが建設工事、治安、音楽フェスティバルを避けるため、初戦をアウェーで戦いたいと申し出ていた。 また、ラ・リーガもテレビ局の利益を考慮し、クラシコやダービーの日程を戦略的に設定している。

今シーズン最初のビッグマッチはマドリード・ダービー。9月20日にアトレティコがホームでレアル・マドリードを迎え、2027年4月24日にアウェー戦が行われる。

一方、ラ・リーガ最大の注目カード「エル・クラシコ」は、10月25日にカンプ・ノウで第1戦、2027年5月9日にサンティアゴ・ベルナベウで第2戦が行われる。

大晦日の試合はなし

例年通り、クリスマス休暇中の試合はなし。選手たちの休息と家族との時間を確保するのが目的だ。

スペイン代表の試合日程により、1部リーグは3回中断される（9月21日～10月6日、11月9日～17日、3月22日～30日）。

また、今シーズンは週半ばの試合が第6節と第33節の2回のみとなる。