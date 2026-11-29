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ラツィオのMFダヴィデ・フラッテージが、土曜日のセリエAでトリノに2-1で勝利した後のテレビインタビューを中断し、インスタグラムで話題の「セーフティ・ドッグ」のミームを更新した。13試合を終えて勝ち点35で首位に立つ中、投稿が遅れればサポーターから大量にメッセージが届くと笑った。

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フラッテージ、話題のミーム更新のため生中継インタビューを中断

ラツィオのMF ダヴィデ・フラッテージはDAZNイタリアによる試合後のインタビューを待ってもらった。土曜日のセリエAでトリノとのアウェー戦に2-1で勝利した後、サポーターとの間で続けているSNS上のジョークを生中継中に更新するためだった。

スタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノの取材エリアで質問に答える前に、イタリア代表のフラッテージはスマートフォンを操作。画面をテレビカメラに向け、インスタグラムのストーリーズに「セーフティ・ドッグ」のミームの最新版を投稿したことを示した。

「投稿しないとみんなからメッセージが来る！」

ミームには、時が来るのを穏やかに待つ犬と、まったく同じ落ち着いた表情をまねるフラッテージが登場する。ラツィオがセリエA残留の伝統的な目安である勝ち点40に到達するまで、必要な勝ち点を数えているのだ。

「投稿しないとみんなからメッセージが来るから、やらなきゃいけなかった！」とフラッテージは笑った。「11月に残り5ポイントまで来るとは本当に思っていなかった。今季は、特にマントヴァ戦を思えば、最も楽観的な予想さえ超えている。そこから立て直し、こうした勝利でさらに意欲が高まっている。だから今は止まりたくない」

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8月のコッパ・イタリアでの衝撃からセリエA首位へ

フラッテージが初めてこのミームを投稿したのは、ユヴェントスとのアウェー戦に3-0で勝利した後の「残り21ポイント」の時だった。リーグ戦13試合で11勝2分けとした土曜日の勝利により、その数字は「残り5ポイント」に縮まった。

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この冗談交じりの残留までのカウントには、ローマで特別な意味がある。8月のコッパ・イタリア1回戦でセリエBのマントヴァに惨敗した当初、サポーターは優勝争いどころか残留争いを恐れていたからだ。

デンマーク勢が決め、好調ラツィオが再び勝利

スタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノでは、GKクリストス・マンダスが重要なセーブを見せた後、ラツィオが前半終了間際に2得点。オリヴァー・プロフストゴーのCKからのヘディングシュートと、グスタフ・イサクセンのシュートが決まった。

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トリノはセットプレーからチェ・アダムスがヘディングで1点を返し、緊迫した終盤となった。それでもラツィオは守り切り、来週末のアタランタ戦を前に首位を維持した。