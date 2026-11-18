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グローブ・サッカー・アワードは、第17回となる今回のアワードについて、本日水曜日から世界中のファンによる投票の受付を開始したと発表した。サッカー界を代表するスター選手やクラブ、監督が競い合うなか、その筆頭に立つのは、2年連続でチャンピオンズリーグを制したパリ・サンジェルマンの主力選手たちと、2026年ワールドカップを制したスペイン代表のスター選手たちだ。

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受賞者は、12月28日にアラブ首長国連邦で開催される授賞式で発表される予定だ。

前回大会で最優秀選手賞を受賞したフランス代表のウスマン・デンベレは、世界のサッカー界を代表する26選手が名を連ねるリストに入り、タイトル防衛に挑む。このリストにはパリ・サンジェルマンのチームメイト7人も含まれており、デジレ・ドゥエ、アクラフ・ハキミ、フヴィチャ・クヴァラツヘリア、ヌーノ・メンデス、ジョアン・ネヴェス、ヴィティーニャ、そしてファビアン・ルイスが選ばれた。ルイスは候補者のなかで唯一、2026年にチャンピオンズリーグとワールドカップの2冠を達成している。

リストにはさらに、ワールドカップを制したスペイン代表でルイスのチームメイトであるパウ・クバルシ、ロドリ、若きスターのラミン・ヤマルの3人に加え、ワールドカップでゴールデンブーツを獲得したフランス代表のキリアン・エンバペ、バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインとマイケル・オリーズのコンビも名を連ねている。

最優秀選手賞争いではラ・リーガ勢が7人の候補者を送り込み、存在感を示している。一方、プレミアリーグからはアーセナルのデクラン・ライス、ブカヨ・サカ、ウィリアム・サリバの3人、マンチェスター・シティのアーリング・ハーランド、リヴァプールのドミニク・ソボスライ、マンチェスター・ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデスが選出された。また、インテル・マイアミのアルゼンチン代表FWリオネル・メッシも、2015年に受賞経験のある同賞の候補者リストに返り咲いた。

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最優秀FW賞は14選手による争いとなり、メッシ、ハーランド、エンバペ、ケインがその筆頭に立つ。なお、ルイス・ディアスとフリアン・アルバレスは、最優秀選手賞の候補には入らず、この部門のみにノミネートされた。

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最優秀MF賞部門では14選手が競い合い、そのうち8人は最優秀選手賞にもノミネートされている。筆頭はレアル・マドリーとイングランド代表のスター、ジュード・ベリンガムで、リストにはレアル・マドリーのチームメイトであるフェデリコ・バルベルデ、マンチェスター・シティのライアン・シェルキとエンソ・フェルナンデスのコンビ、アーセナルのマルティン・ウーデゴール、コモのニコ・パス、バルセロナのペドリも含まれている。

最優秀DF賞では、パリ・サンジェルマン勢が存在感を示している。10人の候補者リストには、アクラフ・ハキミ、マルキーニョス、ヌーノ・メンデス、ウィリアン・パチョが名を連ね、さらにパウ・クバルシ、ウィリアム・サリバ、レアル・マドリーのマルク・ククレジャ、アーセナルのガブリエウ・マガリャンイス、バイエルン・ミュンヘンのダヨ・ウパメカノ、インテルのフェデリコ・ディマルコが選ばれた。ディマルコは候補者のなかで唯一、2026年ワールドカップに出場していないDFであり、最優秀選手賞にもノミネートされている。

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最優秀GK賞争いでは、ワールドカップを制したスペイン代表のGK3人、ウナイ・シモン、ダビド・ラヤ、ジョアン・ガルシアがリスト入り。さらに、ニュージャージーで行われたワールドカップ決勝に同じく出場したアルゼンチン代表のエミリアーノ・マルティネスも名を連ねている。

女子サッカーでは、アレクシア・プテジャス、エヴァ・パヨル、メルシー・デュモルネが最優秀女子選手賞の候補者リストの筆頭に立つ。一方、過去3大会連続で同賞を受賞してきたアイタナ・ボンマティは、バルセロナ・フェメニでケガに苦しんだシーズンを経て、今回はリストから外れた。

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ボンマティが個人賞争いから姿を消したものの、バルセロナは2026年に4つのタイトルを獲得し、最優秀女子クラブ賞にノミネートされた6クラブに名を連ねた。バルセロナの男子チームも最優秀クラブ賞の候補となっており、欧州5大リーグ、ブラジル、サウジアラビアの国内および大陸大会の王者たちと競い合う。

最優秀監督賞部門では、パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督と、ワールドカップを制したスペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督が10人の候補者リストの筆頭に立つ。リストにはアーセナルのミケル・アルテタ監督、コモのセスク・ファブレガス監督、アストン・ヴィラのウナイ・エメリ監督も含まれている。

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最優秀新星選手賞は14人の若手タレントによる争いとなり、パウ・クバルシが筆頭に立つ。そのほか、レアル・マドリーのヤン・ディオマンデ、エンドリッキ、カルロス・エスピ、アルダ・ギュレルの4人、バイエルン・ミュンヘンのレナート・カール、パリ・サンジェルマンのウォーレン・ザイール＝エメリが名を連ねている。

中東最優秀選手賞では、アル・ナスルの主将を務めるポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドが、2023年から独占し続けているタイトルの防衛を目指す。ライバルとなるのは、アル・ナスルのチームメイトであるジョアン・フェリックスとサディオ・マネ、同胞でアル・ヒラルに所属するルベン・ネヴェス、アル・アハリのアイヴァン・トニーとエドゥアール・メンディのコンビ、モロッコ代表のヤシン・ブヌとソフィアン・ラヒミ、さらに2026年ワールドカップで最も輝いたスターの一人であるメキシコ代表のフリアン・キニョネスだ。また、アル・カーディシーヤのムサブ・アル・ジュワイルは、10人の候補者のなかで唯一のサウジアラビア人選手となっている。

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今回は新たに「ファン選出ヒストリック・クラブ賞」が創設された。長い歴史を持つサッカーの遺産と、世代を超えて受け継がれてきたファン層を有するクラブを称える賞で、レアル・マドリーを筆頭に、欧州、南米、アフリカの11カ国から16クラブがリストに名を連ねる。そのなかにはミラン、バイエルン・ミュンヘン、リヴァプール、ベンフィカ、ボカ・ジュニアーズ、フラメンゴ、エジプトのアル・アハリも含まれている。同賞の第1ラウンドは、完全にファンの投票のみで決定される。

ファン投票は全14部門のうち12部門で、11月30日まで公式サイトvote.globesoccer.comにて実施される。世界中のサッカーファンが、最終段階に進む候補者を選ぶことになる。

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第2ラウンドでは、ファンの投票と、マルチェロ・リッピ、アントニオ・コンテ、イケル・カシージャス、ルイス・フィーゴら、サッカー界を代表する著名人で構成されるグローブ・サッカーの審査員団による投票を合算し、各賞の受賞者が決定される。

授賞式では、グローブ・サッカー・アワードに加え、ラ・リーガの2025-2026シーズンのアワード受賞者も、最終結果の確定を受けて表彰される。

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バルセロナのスター、ラミン・ヤマルがシーズン最優秀選手賞を受賞し、同クラブを率いるハンジ・フリック監督が最優秀監督賞を受賞する。また、現在レアル・マドリーに所属するFWカルロス・エスピが、レバンテでの傑出したシーズンが評価され、U-23最優秀選手賞を受賞する。

シーズン最優秀ゴール賞は、2026年3月のエルチェ戦で自陣から放った驚異的なロングシュートを決めたレアル・マドリーのアルダ・ギュレルに贈られる。一方、シーズン最優秀セーブ賞は、今年1月に同じ街のライバルであるエスパニョールとの一戦で見事なセーブを見せたバルセロナのGKジョアン・ガルシアが受賞する。

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前回のグローブ・サッカー・アワードには、200以上の国と地域から3000万票を超えるファン投票が寄せられ、同アワードの世界的な広がりと、サッカーファンの高い関心が改めて示された。

第17回となる今回は、14の主要部門に加え、サッカー界における顕著な功績や貢献を称えて毎年授与される功労賞や特別賞も用意されている。

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ファン投票の対象となる12部門は以下のとおり:

最優秀選手賞 最優秀女子選手賞 最優秀男子クラブ賞 最優秀女子クラブ賞 最優秀監督賞 最優秀FW賞 最優秀MF賞 最優秀DF賞 最優秀GK賞 最優秀新星選手賞 中東最優秀選手賞 ファン選出ヒストリック・クラブ賞

グローブ・サッカー・アワード候補者一覧