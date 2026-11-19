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エクアドルサッカー連盟は、3部リーグの試合中に審判団の一員への暴行事件に関与したとして、ジョン・ベルラサに8年間の活動停止処分を科したと発表した。ベルラサが投げた石により副審のレニン・ジョバンニ・オヘダ・ヌニェスが負傷しており、この事件はスポーツ界で大きな反響を呼んでいる。

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事件が起きたのは去る10月17日。エクアドル3部リーグでシウダ・デ・ヤンツァサとリオ・アガリコが対戦した試合の終盤、副審に向けて石が投げ込まれ、副審が負傷する痛ましい出来事が発生した。これにより試合は中断され、通常通りに再開されることはなかった。

暴行が起きたのはアディショナルタイム6分のことだった。投げられた石が副審のレニン・ジョバンニ・オヘダ・ヌニェスに直撃し、関係者が対応に当たった。ピッチ上で職務を遂行していた審判団の一員が深刻な負傷を負ったことで、現場は不安に包まれた。

エクアドルサッカー連盟は公式声明で、副審の負傷は重く、手術を要したうえ、最大60日間の療養とリハビリが必要になると明らかにした。試合中の暴行がもたらした被害の大きさを物語っている。

事件の経緯を調査した結果、エクアドルサッカー連盟の規律委員会は、ジョン・ベルラサに審判への身体的暴行の責任があると判断。サッカーに関するあらゆる活動を8年間禁止する処分を下した。処分は2034年10月19日まで続く。

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懲戒措置はエクアドル国内での活動停止にとどまらない。同連盟は国際サッカー連盟（FIFA）に対し、処分を世界規模に適用するよう要請する意向を示している。これが認められれば、ベルラサは国外でもサッカー活動ができなくなる可能性がある。

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事件の責任を関係各所に問う一環として、エクアドルサッカー連盟はシウダ・デ・ヤンツァサに2,000ドルの罰金を科したほか、副審の治療にかかる医療費として、さらに4,369.73ドルの支払いを命じた。事件の影響に対する金銭的責任の一部を、クラブにも負わせる狙いがある。

シウダ・デ・ヤンツァサは事件から3日後の10月20日、いち早く公式声明を発表。審判団とファンに謝罪するとともに、ピッチの内外を問わず、スポーツの試合に関連するあらゆる形の暴力を断固として拒絶する姿勢を強調していた。

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クラブは声明の中で、サッカーは敬意と共生、フェアプレーに基づく場であり続けなければならないと訴え、今回の出来事はクラブが根付かせようとしている理念に反するものだと強調した。また、事件の責任者の身元が判明した時点で即座に解雇を決定し、すでにクラブの一員ではないことも明らかにしている。

エクアドルサッカー連盟が発表した処分は、試合中の審判を狙った暴行、とりわけ手術や長期離脱を余儀なくされるほどの重傷を負わせた行為に対し、厳格に対処する姿勢を示すものだ。措置は選手の活動停止にとどまらず、罰金やFIFAへの国際的な処分適用の要請にまで及んでいる。

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今回の事件は、ピッチ上における審判の安全という問題に改めて注目を集めることとなった。3部リーグの一戦が深刻な暴行事件へと発展し、審判団の一員が負傷、加害者の選手には8年間に及ぶ処分が下された。決定やその適用範囲に新たな動きがない限り、ベルラサの処分は2034年末に満了を迎えることになる。