54分に決めたゴールを、まずはチームメートと輪になって喜んだカールは、批判者への意趣返しも忘れなかった。バイエルンの攻撃陣の逸材は両手を耳に当て、「べらべら」と言わんばかりのジェスチャーを見せた。「お前たちのおしゃべりなど気にしない」というわけだ。

その矛先は、FCBの名誉会長でクラブの重鎮でもあるウリ・ヘーネスらに向けられていた可能性もある。18歳のカールをめぐる最近の公の議論は、ヘーネスの発言もきっかけとなっていたからだ。ヘーネスは最近、ヴェルト・アム・ゾンターク のインタビューでカールについて「彼と真剣に話そうと思っている」と語った。「彼はまだスーパースターには程遠い。若い選手には謙虚さが必要だ。オリーズとの比較は明らかに彼のためにならない。両者にはまだ大きな差がある。［中略］若い選手にはプレッシャーも必要だ。例えば、レナルト・カールをいつも抱きしめるばかりで、彼のためになるのかは分からない」

これに関連して、ビルトは最近、同紙が言うカールの「華やかなライフスタイル」を問題視しているのは、FCB内部でヘーネスだけではないと報じた。ここ数週間、若いカールにとってはごく普通の一時的な不調に陥るなか、ドイツ代表として4試合に出場したカールをめぐるメディアでの議論は勢いを増していた。

バイエルンのレナルト・カールへの対応について、ミヒャエル・バラックは何を語ったのか？

代理人のミヒャエル・バラックは、先週末のボルシア・ドルトムントとの注目の一戦を前にカールを擁護した。だが、その発言によって、自身が代理人を務めるカールをめぐる報道が続くことにもなった。「ウリ・ヘーネスが、こうした対外的な振る舞いを批判するのは正当だ。だが、それによってレナルトを公然と標的にしたことも明らかだ」。バラックはDAZN に対し、カールへの対応をめぐってバイエルン首脳陣を批判し、FCBのスポーツ担当取締役マックス・エーベルにも矛先を向けた。「レナルトのパフォーマンスが明らかに再び上向いている今になって、彼を不調だと評し、さらに過ちまで持ち出すのは、タイミングとして理解できず、内容についても少なくとも疑問が残る」とバラックは続けた。

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ドルトムント戦後、エーベルは当然ながらバラックの発言について問われ、50歳のバラックが二つの立場を兼ねていることにも戸惑いを見せた。「彼がDAZNの解説者として言ったのか、選手の代理人として言ったのか分からない」と皮肉を込めて応じ、Skyでは「正直に言って、メディアを通じて議論を交わすのは難しいと思う」と説明した。カールのプレー面での状況については、「彼の成長には停滞する時期もあり得ると分かっていた。我々が言ったのはそれだけだ。再び上向いているのが見て取れるし、彼は正しい道を進んでいる。この若者がそうしたことを脇に置けているのは印象的だ。バイエルン・ミュンヘンの立場で私が言ったのはそういうことだ」と強調した。

カールは大会開幕直前に負った大腿部の筋束断裂でワールドカップを欠場し、シーズンにもなかなか入り込めなかった。しかし、ここ数試合で攻撃的MFの調子は明らかに上向いており、アトレティコ戦での重要なゴールが現時点でのその成果の頂点となった。