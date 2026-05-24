批判を受けていたアヤックスの選手が反論した：「批判は簡単ではないが……」

日曜日の決勝PK戦で、マーテン・パエスはFCユトレヒトのセバスチャン・ハラーとスフィアン・エル・カルワニのシュートを止め、アヤックスを救った。 このセーブでアムステルダムのチームはカンファレンスリーグ予選進出を決めた。オスカル・ガルシア監督は「彼がPKキラーとは知らなかったが、今は知っている」と『デ・テレグラーフ』に語った。

試合後、パエスは批判への反論はほとんど語らなかった。今季は厳しい批判を受けたが、「楽ではなかったが、ストイックでいるよう努めた」と冷静さを保ったという。

今年初めに2番手GKとして加入し、負傷したヴィテズスラフ・ヤロスに代わって早くも正GKの座を獲得。「責任を果たさなければならなかった。最近の試合を見れば、あらゆる面で進歩しているはずだ」とインドネシア代表の彼は語った。

13試合で7度の無失点を挙げた28歳の守護神は「良い点も改善点もあるが、それはいつだってある。ボールへの対応はもっと良くなる」と前を向いた。

この日、パエスはチームを救い、批判を封じた。最も満足したのはハラーのPKを止めた瞬間だった。 「彼はこれまで50本近くPKを決めている。だから何か工夫が必要だった」と説明した。フェイントで翻弄し、このコートジボワール代表を止め切った。

アヤックスへの移籍を後悔する様子はない。パエスは「アムステルダムにはとても馴染んでいる」と話し、新シーズンに向けた準備を楽しみにしている。ゴールキーパーとしての展望については「その時の状況次第だ。ピッチの内外でチームに貢献したい」と冷静に語った。