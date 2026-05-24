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2026-05-17 SC Heerenveen v AFC Ajax - Dutch Vriendenloterij Eredivisie HEERENVEEN, NETHERLANDS - MAY 17: Anton Gaaei of Ajax, Steven Berghuis of Ajax, Sean Steur of Ajax, Goalkeeper Maarten Paes of Ajax, Ko Itakura of Ajax, Youri Baas of Ajax, Jorthy Mokio of Ajax, Mika Godts of Ajax, Lucas Rosa of Ajax, Davey Klaassen of Ajax, Wout Weghorst of Ajax during 1 minute silence in remembrance of Jappie Vogelzang, Heer van Heerenveen during the Dutch Vriendenloterij Eredivisie match between SC Heerenveen and AFC Ajax at Abe Lenstra Stadion on May 17, 2026 in Heerenveen, Netherlands. Heerenveen Abe Lenstra Stadion Netherlands Content not available for redistribution in The Netherlands directly or indirectly through any third parties. Copyright: xAndrexWeeningxImago
Jeroen van Poppel

翻訳者：

批判を受けていたアヤックスの選手が反論した：「批判は簡単ではないが……」

アヤックス 対 ユトレヒト
アヤックス
ユトレヒト
エールディビジ
マールテン・パエス

日曜日の決勝PK戦で、マーテン・パエスはFCユトレヒトのセバスチャン・ハラーとスフィアン・エル・カルワニのシュートを止め、アヤックスを救った。 このセーブでアムステルダムのチームはカンファレンスリーグ予選進出を決めた。オスカル・ガルシア監督は「彼がPKキラーとは知らなかったが、今は知っている」と『デ・テレグラーフ』に語った。

試合後、パエスは批判への反論はほとんど語らなかった。今季は厳しい批判を受けたが、「楽ではなかったが、ストイックでいるよう努めた」と冷静さを保ったという。

今年初めに2番手GKとして加入し、負傷したヴィテズスラフ・ヤロスに代わって早くも正GKの座を獲得。「責任を果たさなければならなかった。最近の試合を見れば、あらゆる面で進歩しているはずだ」とインドネシア代表の彼は語った。

13試合で7度の無失点を挙げた28歳の守護神は「良い点も改善点もあるが、それはいつだってある。ボールへの対応はもっと良くなる」と前を向いた。 

この日、パエスはチームを救い、批判を封じた。最も満足したのはハラーのPKを止めた瞬間だった。 「彼はこれまで50本近くPKを決めている。だから何か工夫が必要だった」と説明した。フェイントで翻弄し、このコートジボワール代表を止め切った。

アヤックスへの移籍を後悔する様子はない。パエスは「アムステルダムにはとても馴染んでいる」と話し、新シーズンに向けた準備を楽しみにしている。ゴールキーパーとしての展望については「その時の状況次第だ。ピッチの内外でチームに貢献したい」と冷静に語った。

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