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ハリー・ケインの長期離脱とジャマル・ムシアラを巡る騒動が、最多優勝を誇るバイエルンのあらゆる話題をかすませている。

ハリー・ケインはトラウンシュタインのファンクラブではなく、足首を固定した姿で病院からあいさつを送った。ファンはジャマル・ムシアラにも会えなかった。負傷者を多く抱えるバイエルンの選手の大半が日曜日に恒例のファンクラブ訪問をこなし、首脳陣が再び記録的な数字を喜ぶ一方、週末の中心人物となった2人はミュンヘンにとどまった。それでも、どこでも話題に上っていた。

とりわけムシアラを巡っては、 土曜日の年次総会 以前から議論が絶えない。9億8820万ユーロという過去最高の売上高、ケインの負傷という衝撃が走った金曜夜のケルン戦での、23歳のムシアラとヴァンサン・コンパニ監督の復帰、そして失望を招いた1-1（前半1-1）の結果。これらさえ脇に追いやられた。ハーバート・ハイナー会長やヤン＝クリスティアン・ドレーゼン最高経営責任者らクラブ首脳陣はむしろ、 元クラブ最高経営責任者のカール＝ハインツ・ルンメニゲによる、前例のないムシアラへの正面からの批判 を和らげようとしていた。

ハイナー会長は「我々は皆、常に選手を心配している。ウリ・ヘーネスも、カール＝ハインツ・ルンメニゲも、ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンも、その思いを表明した」と説明した。ルンメニゲは金曜日、長く負傷や病気に苦しんだムシアラがかつての力を発揮できるかについて、ヘーネスとドレーゼンが先に示していた疑問を、これまでにない厳しい言葉で強調していた。

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ドレーゼンは「ジャマルにプレッシャーをかける」意図は一度もなかったと強調した。「我々は皆、ジャマルが以前のジャマルに戻ることを願っている。復帰には時間が必要で、その時間を与えなければならない」。また、「契約について話す」必要もないとした。だが、ルンメニゲはその契約に言及していた。

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ムシアラは2025年2月に契約を2030年まで延長し、クラブ屈指の高給取りとなった。 その後、ドイツ代表選手に欠神発作を伴う神経機能障害があることが明らかになった 。ムシアラ側が契約延長前から病気を知っていた可能性があるとの見方については、 ハイナーが土曜日に強く否定した 。

Getty Images

ムシアラとバイエルン、夏に合意していたと報道

では、クラブ首脳陣はなぜ、明らかに計画的で、 選手組合FIFPROからも非難されたこの批判 に踏み切ったのか。『ズュートドイチェ・ツァイトゥング』によれば、夏にムシアラの代理人とクラブの間で口頭の合意が交わされたという。ムシアラが以前のようなパフォーマンスを取り戻せない場合、契約内容を調整することで合意したとされる。

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ルンメニゲは、その可能性について「十分にあり得るし、否定できない」と語っていた。その場合、契約に定められた金額は「当然、失礼ながら、もはや維持できない」との考えを示した。さらに、そうした状況下でムシアラが「クラブを去る、あるいは他のクラブが彼を獲得するとは想像できない」とも述べた。

厳しい批判の裏にある狙いは何か。どうやらムシアラ側から譲歩を引き出したいようだ。2カ月の負傷離脱を経て、ケルン戦でファンの歓声を浴びながら途中出場した司令塔は、負傷者が相次ぐ攻撃陣の希望でもある。とりわけケインの離脱後は、その期待が大きい。

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ケインの負傷、バイエルンに深刻な打撃

脛腓靱帯結合を断裂したスーパースターは、金曜日から土曜日にかけての夜に手術を受け、数カ月にわたって離脱する。「人生には山も谷もある！」。ケインは病院で撮影した写真にそう添えた。そこには左脚を包まれ、両手の親指を立てる、今は得点を量産できないケインの姿が写っていた。「シーズンの重要な時期には、再び万全の状態で準備を整えて戻ってくる」と約束した。

それでも、この負傷はバイエルンに深刻な打撃を与える。マックス・エーベルSDは、状況は「非常に厳しい。本当に大きな痛手だ」と語った。ミュンヘンのクラブは早くも水曜日にチャンピオンズリーグでリールと対戦しなければならず、クリスマスまでにまだ7試合を控えている。

Getty Images

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ケインに加え、マヌエル・ノイアー、セルジュ・ニャブリ、イスマエル・サイバリも長期離脱する。バイエルンはアルフォンソ・デイヴィスも欠き、ルイス・ディアスも復帰への歩みを進め始めたばかりだ。マイケル・オリーズはケルン戦でハーフタイムに退き、松葉杖をついてスタジアムを後にしたが、前足部の打撲で済んだ。欠場するのはリール戦だけとなる見込みだ。

コンパニ監督は、逆境への奮起を期待した。「今はチームを支えなければならない選手がほかにもいる」とベルギー人指揮官は語った。例えば、ムシアラだ。