アル・ヒラルGKのモロッコ代表ヤシン・ブノは、優勝候補だった大会で次々敗退したことでファンやメディアから批判され、賛否両論のシーズンとなった。

昨季は「カディム・アル・ハリマイン・シャリーフ杯」のみ獲得し、「ロシェン・プロフェッショナルリーグ」と「AFCチャンピオンズリーグ」のタイトルを逃した。この結果に「青い軍団」のサポーターは怒った。

ボノはいくつかの試合で致命的な失点につながるミスを犯し、シーズンを通じて批判の対象となった。だが、GK一人に全責任を負わせることは、ピッチで起きたことを正確に反映していないとの声も少なくない。

チーム全体が守備に課題を抱え、最終ラインの安定性を欠いた。そのため、好パフォーマンスを示した試合でもボノは不利な状況に立たされた。

それでも数字は、彼がアル・ヒラルを率いてプロリーグ「ロシェン・リーグ」時代最多の無失点試合を達成した事実を示している。

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ロシェン・プロリーグの統計では、ヒラルは昨季16試合で無失点。うち14試合でブノがゴールを守り、2023-2024シーズンの自己記録15試合を更新した。

この数字は、無失点がGKだけの功績ではなく、守備陣を統率する能力の証でもある。

批判と数字のはざまで、ボノは再び自身の価値を示した。彼のシーズンはネガティブなものではなく、「ザ・リーダー」としてのキャリアに新たな記録を加えたのである。