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マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は火曜日の午前7時15分、キャリントンに到着した。クラブ首脳陣は同日中にキャリック監督の解任につながる可能性もある重要な協議を控えている。ユナイテッドがプレミアリーグの降格圏に低迷する中、アメリカ代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督が後任の最有力候補に浮上している。

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朝からの練習参加に続き、重要協議へ

『デイリー・メール』によると、カリック監督は早朝に姿を見せ、戦力を欠くチームの練習を指導した。その後、最高経営責任者のオマール・ベラダとフットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスが、共同オーナーのジム・ラトクリフ卿とビデオ会議で協議する予定だ。日曜日のアストン・ヴィラ戦は4-4の引き分けに終わり、45歳のカリック監督はリーグ戦10試合で1勝。クラブにとって、40年前にアレックス・ファーガソン卿がロン・アトキンソンの後任に就いて以来、最悪のスタートとなった。退任すれば、2013年以降8人目となる正式な監督を探すことになる。

辞任を否定する指揮官

元MFのカリック監督は1月中旬にルベン・アモリムの後任に就任。17試合でわずか2敗にとどめ、3位とチャンピオンズリーグ出場権を確保したことで、5月に2年契約を結んだ。

しかし、今シーズンは全公式戦15試合でわずか2勝と苦戦。その2勝は、昇格したばかりのイプスウィッチ・タウンとアゼルバイジャンのサバをホームで下したものだ。

先月のボーンマス戦でホームで0-3と敗れた後も続投したが、チェルシー戦での敗戦、週半ばの欧州大会でのローマ戦逆転勝利、そして日曜日の引き分けを経ても、重圧は和らいでいない。

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ヴィラ戦後、辞任を考えるかと問われたカリック監督は、「それはない」と答えた。

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「まだ11月だ。今の状況も、我々が置かれている立場も気に入らない。だが、我々には状況を変えることができる。クラブが進むべき方向は私の中ではっきりしているし、試合に勝たなければならない」

後任候補の筆頭はアルゼンチン人指揮官

同紙によると、54歳のポチェッティーノが現在、カリック監督の後任候補の筆頭だ。米国での契約には700万ポンドの契約解除条項があり、同監督は2022年と2024年にも就任が取り沙汰されていた。トッテナム・ホットスパー、チェルシー、サウサンプトン、パリ・サンジェルマンの元監督が候補リストの先頭に立ち、エディ・ハウとユリアン・ナーゲルスマンも名を連ねる。両者はボーンマス戦での敗戦後にも候補として検討されていた。

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48歳のハウは以前、最有力候補とみられていたが、ニューカッスル・ユナイテッドの元監督との接触はまだない。7月にセント・ジェームズ・パークを去ったハウを招へいするには、300万ポンドの補償金が必要となる。一方、ナーゲルスマンは今夏、ドイツ代表がワールドカップのラウンド32でパラグアイにPK戦の末に敗れた後、同代表での職を離れて以来、どのチームにも所属していない。

代表ウィーク明けにアンフィールドでの一戦

内部関係者は最終決定は下されておらず、解任を語るのは時期尚早だと強調している。一方、オールド・トラッフォードの関係者は、代表ウィーク中に新監督が就任すると見込んでいる。ユナイテッドは1週間後の日曜日、宿敵リヴァプールの本拠地アンフィールドでリーグ戦を再開する。2週間の中断期間中に迅速に動けば、新監督にはクラブを下位3チームから脱出させるための貴重な時間が与えられる。