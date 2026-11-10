朝からの練習参加に続き、重要協議へ
『デイリー・メール』によると、カリック監督は早朝に姿を見せ、戦力を欠くチームの練習を指導した。その後、最高経営責任者のオマール・ベラダとフットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスが、共同オーナーのジム・ラトクリフ卿とビデオ会議で協議する予定だ。日曜日のアストン・ヴィラ戦は4-4の引き分けに終わり、45歳のカリック監督はリーグ戦10試合で1勝。クラブにとって、40年前にアレックス・ファーガソン卿がロン・アトキンソンの後任に就いて以来、最悪のスタートとなった。退任すれば、2013年以降8人目となる正式な監督を探すことになる。
辞任を否定する指揮官
元MFのカリック監督は1月中旬にルベン・アモリムの後任に就任。17試合でわずか2敗にとどめ、3位とチャンピオンズリーグ出場権を確保したことで、5月に2年契約を結んだ。
しかし、今シーズンは全公式戦15試合でわずか2勝と苦戦。その2勝は、昇格したばかりのイプスウィッチ・タウンとアゼルバイジャンのサバをホームで下したものだ。
先月のボーンマス戦でホームで0-3と敗れた後も続投したが、チェルシー戦での敗戦、週半ばの欧州大会でのローマ戦逆転勝利、そして日曜日の引き分けを経ても、重圧は和らいでいない。
ヴィラ戦後、辞任を考えるかと問われたカリック監督は、「それはない」と答えた。
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「まだ11月だ。今の状況も、我々が置かれている立場も気に入らない。だが、我々には状況を変えることができる。クラブが進むべき方向は私の中ではっきりしているし、試合に勝たなければならない」
後任候補の筆頭はアルゼンチン人指揮官
同紙によると、54歳のポチェッティーノが現在、カリック監督の後任候補の筆頭だ。米国での契約には700万ポンドの契約解除条項があり、同監督は2022年と2024年にも就任が取り沙汰されていた。トッテナム・ホットスパー、チェルシー、サウサンプトン、パリ・サンジェルマンの元監督が候補リストの先頭に立ち、エディ・ハウとユリアン・ナーゲルスマンも名を連ねる。両者はボーンマス戦での敗戦後にも候補として検討されていた。
48歳のハウは以前、最有力候補とみられていたが、ニューカッスル・ユナイテッドの元監督との接触はまだない。7月にセント・ジェームズ・パークを去ったハウを招へいするには、300万ポンドの補償金が必要となる。一方、ナーゲルスマンは今夏、ドイツ代表がワールドカップのラウンド32でパラグアイにPK戦の末に敗れた後、同代表での職を離れて以来、どのチームにも所属していない。
代表ウィーク明けにアンフィールドでの一戦
内部関係者は最終決定は下されておらず、解任を語るのは時期尚早だと強調している。一方、オールド・トラッフォードの関係者は、代表ウィーク中に新監督が就任すると見込んでいる。ユナイテッドは1週間後の日曜日、宿敵リヴァプールの本拠地アンフィールドでリーグ戦を再開する。2週間の中断期間中に迅速に動けば、新監督にはクラブを下位3チームから脱出させるための貴重な時間が与えられる。