批判と称賛の間……サウジアラビアの壁、アル・オワイスがワールドカップの夜を沸かせた

2026年ワールドカップ第8組第1節のウルグアイ戦（1-1引き分け）で、サウジアラビア代表GKモハメド・アル・オワイスが好パフォーマンスを見せ、ファン評価は分かれた。試合終了のホイッスル後、彼は議論の的となった。

多くのファンは、彼が代表戦で最高のパフォーマンスの一つを見せたと絶賛した。ゴールへの危険なシュート9本を阻止し、うち4本はペナルティエリア内からのものだった。 試合終了間際までチームを戦いに留めた。

多くのファンは彼を「サウジの壁」と呼び、南米屈指のウルグアイを相手に貴重な1ポイントを奪えたのは彼のおかげだと絶賛した。

後半はウルグアイのボール支配と連続攻撃を受けたが、アル・オワイスは最後まで集中力を切らさなかった。

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それでも集中力を切らさず、ポストに当たったオジャルティの強烈なシュートや、バルベルデの危険な一撃を好反応で阻んだ。

一方で、80分の失点はGKにも責任があったとの声も。アラウホが跳ね返ったボールを押し込んだ場面だ。 この失点が試合の流れを左右した重要な場面だったとして、処理はもっと改善できたはずだと批判する声もある。

それでも多くのファンは、アル・オワイスがこの試合のヒーローだと評価した。その理由は、セーブの数だけでなく、ウルグアイの決定機を絶妙なタイミングで防いだからだ。 この大舞台で結果を出せるGKがいることを証明した。

「ヒーロー」と称賛する声と失点への批判が交錯したが、アル・オワイスはサウジアラビアがウルグアイ戦を粘り抜いた最大要因であり、その活躍は長く記憶されるだろう。