ユニフォームのリーク情報を専門とするサイトFooty Headlinesによると、5種類目のユニフォームは、ドイツテレコムとのパートナーシップが25周年を迎えるのを記念し、2027年初めに登場するという。同社は2002年からバイエルンの胸スポンサーを務めている。

流出したデザインによれば、ユニフォームは白を基調とする。一方、襟、アディダスのストライプとロゴ、胸のテレコムのロゴといったディテールはすべて、同社のコーポレートカラーであるマゼンタになる。

バイエルンの熱心なサポーターは長年、赤と白のユニフォームを強く求めてきた。色鮮やかなアウェー用や代替用のユニフォームは従来から批判を招いており、今回計画されているとみられるスポンサーの配色への変更には、さらなる反発が予想される。

今季のホームユニフォームは赤、アウェーユニフォームは白を基調としている。バイエルンはこのほか、紫のサードユニフォームと、色とりどりのオクトーバーフェスト仕様のユニフォームでもプレーしている。

バイエルン、2025年にテレコムとの契約を延長

バイエルンは5種類目のユニフォームに加え、記念企画として、テレコムを胸スポンサーに迎えた2002-03シーズンの最初のアウェーユニフォームを復刻した2種類も発売する予定だとされる。旧テレコムのロゴを配した白の忠実な復刻版と、同じユニフォームを全面的に黒にしたバージョンだ。同シーズン、バイエルンはオットマー・ヒッツフェルト監督の下で国内2冠を達成した。

バイエルンは2025年夏、テレコムとのスポンサー契約を前倒しで2032年まで延長した。この契約により、バイエルンは年間約6500万ユーロを得るという。

「ドイツテレコムは23年間、バイエルンにとって信頼できるパートナーです。同社のおかげもあって、我々の成功は新たな時代を迎えました。胸の『T』は、我々にとって伝統、チームスピリット、そして共に獲得した数々のタイトルを象徴しています」と、当時ヤン＝クリスティアン・ドレーゼン最高経営責任者は語った。「このパートナーシップはブンデスリーガで最も長く続くものの一つであり、プロスポーツにおける信頼性の模範です。20年以上にわたって我々に安定をもたらしてきました。我々は協力、成長、革新の精神といった価値観を共有しており、今後もそれを実践していけることを大変うれしく思います」