インタビュー前編では主に自身のFCバイエルンについて語っていたが、ザウアーはここからドイツの育成全般へと視線を向ける。

ザウアーさん、ユルゲン・クロップ新代表監督も名を連ねた特別編成の専門家グループの一員として、あなたは「ブンデスリーガ・タレント・シリーズ」の立ち上げに関わりました。この夏から、参加クラブの育成チームは秋と春の2つの分離された半シーズンで、それぞれ3試合から6試合を戦っています（FCバイエルンは2027年初頭に参入）。この結果をどの程度評価していますか？

ヨッヘン・ザウアー：これまでのあらゆる経験を踏まえると、専門家グループの中でも当初は、育成選手たちの試合出場時間を増やすための大会を、あらゆる議論、決定、準備、実行を含めて10カ月以内にスタートさせられるとは考えていませんでした。ここ数年の経験では、さまざまな枠組みの中で多くの施策について長く議論してきた一方で、たいていは具体的な結果や決定に至っていませんでした。たとえばレギオナルリーガ改革です。そういう意味で、実現の面には非常に満足しています。根本的なアイデアについても、現時点では満足しています。それが本当に機能するかどうかは、これから分かることです。

その考え方について、少し詳しく教えてください。

ザウアー：議論の出発点の一つは、育成世代とトップチームの間の移行段階に改善の余地があると私たちが見ていたことです。この移行は、私にとって育成全体の中でも決定的である一方、最も難しい領域の一つですし、ドイツではここに最も大きな改善の余地があるとも考えています。U15／U16までの育成において、私たちは他の強豪国より劣ってはいません。ですが、ある時点から遅れを取り、私たちはその原因が育成世代とプロの間の移行局面にあるという点で一致していました。U17、U19、U23には、とりわけ出場時間や高いレベルでの実戦経験が少なすぎる選手たちがいることが分かりました。同時に、出場時間は成長するための決定的な要素だと私たちは考えています。そうして追加の大会を創設するというアイデアが生まれました。この大会が「タレント・シリーズ」と呼ばれているのは、特定の年代に限定されていないからです。16歳から21歳までの選手が出場できます。

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クロップは当初、イングランドにあるような独自のU21リーグを支持していました。

ザウアー：彼はリバプール時代に、イングランドの育成システムにおけるその大会で良い経験をしていました。そして当時のレッドブルの責任者としては、U23チームを持たないクラブや、U23チームがレギオナルリーガより下のカテゴリーにいるクラブにとっての良い解決策も視野に入れなければなりませんでした。ただ、専門家グループの中では、このテーマをあらゆる視点から照らし出そうとしました。全58の育成アカデミーがある以上、当然ながら出発点の状況はさまざまです。ですが、とりわけ他の主要リーグの進め方に関するインプットは、このグループにとって非常に重要でした。

クロップとの協働はどのようなものでしたか？

ザウアー：素晴らしかったです。そもそも専門家グループ自体がそうでした。さまざまな方向性を持つ人たちが集まりました。イングランドでの経験を持つ指導者としてのクロップ。シュトゥットガルトの育成アカデミー出身で、その後多くのビッグクラブに所属し、UEFAも知っていてヨーロッパ全体の視点を持つサミ・ケディラ。DFL理事のマルク・レンツ、DFBマネージングディレクターのアンドレアス・レッティヒ、そしてブンデスリーガで豊富な経験を持つマルクス・クレーシェとアンドレアス・ボルネマンです。 DFBで育成を担当し、現在は伝統あるクラブの1.FCニュルンベルクでマネージングディレクターを務めるヨティ・ハツィアレクシウもいました。この専門家グループが今後も、ドイツサッカーの育成・養成システムの発展に役立つ刺激を与え続けてくれることを願っています。

才能流出はDFBチームにとっての問題

例えばどのようなことでしょうか？

ザウアー：まだ掘り下げられるテーマはたくさんあります。ドイツ生まれでありながら、ユルゲン・クロップが代表に招集できない選手も大勢います。バイエルンだけを見ても、ケナン・ユルディズ、ジャン・ウズンはトルコ。ヨシプ・スタニシッチはクロアチア。パウル・ヴァナーはオーストリア。マリク・ティルマンはアメリカです。そして全国にはさらに多くの選手がいます。この点でも、各国協会の間の競争が今では存在しており、私たちはこれに早急に向き合わなければなりません。実際、さまざまな国の協会から個々の選手に対する代表招集の要請がどれほど届いているか、私たちはすぐ近くで目にしています。ミュンヘン生まれのエルブリン・オスマニは現在、コソボA代表にいます。

ドイツでは何が変わらなければなりませんか？

ザウアー：先ほど触れた移行段階に、多くの課題があると思います。すべての才能、そして58の育成アカデミーすべてを常に視野に入れ、才能を疑いなく見極めるのは、クラブにとっても協会にとっても簡単ではありません。ただその一方で、ここには改善のチャンスも多くあります。

長期的にドイツサッカーの助けになるものは、ほかに何でしょうか？

ザウアー：ドイツの育成アカデミーにおけるインフラと中身のある取り組みは、私の見方では良好で、少なくとも多くの他のサッカー強豪国と同じレベルにあります。ただ、育成した選手たちに男子サッカーの世界へ踏み出す機会も与えなければなりません。レギオナルリーガからブンデスリーガまでのクラブは、若い選手を起用することにもっと勇敢であるべきです。そうして初めて、そうした選手たちは成長し、代表の選択肢にもなり得ます。そして、リーグシステムについても確実に考えなければなりません。「タレント・シリーズ」は、その助けになり得る小さな構成要素です。ただ、現在のレギオナルリーガや3.リーガをめぐる議論が示しているのは、不満があるということ、あるいは改善の余地が見られているということです。私の考えでは、現時点で最適な競技ピラミッドにはなっていません。

ヨッヘン・ザウアーが語るFCバイエルンのリザーブチームと監督新人ダンテ

FCバイエルンのセカンドチームは2021年からレギオナルリーガ・バイエルンでプレーしています。その役割をどう見ていますか？

ザウアー：才能ある選手たちが初めて大人のサッカーに触れるために不可欠な役割です。今の時代、そうした経験は早い段階で積まなければなりません。だからこそ、私たちはU23をほとんどU19のようなチームにしました。フィリプ・パビッチ、カッシアーノ・キアラ、バスティアン・アッソモにとって、今はまさに正しい成長ステップです。

新監督ダンテをどのように見ていますか？新シーズンのスタートはどちらかと言えば波のあるものになりました。

ザウアー：彼はトッププレーヤーでしたし、非常に大きな存在感があり、いつかチャンピオンズリーグでプレーするために選手として何が必要かを知っています。もちろん、向上心の強い元プロですから、結果が伴わなければ不満を抱くのは当然ですし、それは当時のマルティン・デミチェリスも同じでした。ただ、選手たちはまず男子サッカーに適応しなければなりません。これはまったく普通の成長過程です。直近の試合では、私たちが良い道を歩んでいることが示されました。

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キャンパスを指導者育成の場としても、どのように見ていますか？

ザウアー：すでにFCバイエルンを知っていて、このクラブで指導者としての最初の一歩を踏み出す監督は、自動的にクラブとの一体感を持っています。セバスティアン・ヘーネス、ミロスラフ・クローゼ、マルティン・デミチェリスのキャリアを私はうれしく思っていますし、育成年代の現場で指導者は非常によく成長できると考えています。ここにはプロサッカーのようなプレッシャーはなく、監督たちはより落ち着いた環境でミスも犯しながら、継続的に向上していくことができます。もしかすると、いつかそのうちの誰かがFCバイエルン・ミュンヘンに戻ってくるかもしれません。ちなみに、私たちはRed&Goldと国際的なパートナーネットワークも、才能ある指導者たちにとっての成長機会であり次のステップだと考えています。

ここ数週間、FCバイエルンがJJ・ガブリエル、マンチェスター・ユナイテッドの移籍希望を持つ16歳のトップタレントに関心を示しているという噂がありました。こうした移籍を、あなたは基本的にどの程度有意義だと考えていますか？

ザウアー：そのような才能ある少年がクラブを移りたいと考え、あらゆる世界トップクラブが関心を示しているなら、トップレベルで非常に激しい競争が生まれ、そこでは経済的な側面も関わってきます。したがって、これはキャンパスではなくトップチーム部門のテーマです。