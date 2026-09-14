Ruhr Nachrichtenの報道によると、BVBではすでにレルマを来冬にレンタル移籍させる案が検討されている。

このMFには複数の問題が重なっており、それによって準優勝チームでの残留はあまり見込みのあるものではなくなっている。現在、ニコ・コバチ率いるトップチームの中盤で出場時間を得る可能性は、競争状況を踏まえるとほぼゼロだ。さらに状況を難しくしているのは、レルマが現在、筋肉の負傷で離脱していることだ。

加えて、Ruhr Nachrichtenによれば、労働法上の理由から、レルマはレギオナルリーガを戦うBVBのU23でプレーすることもできない。

そのため、現時点で残されているのはU21大会のプレミアリーグ・インターナショナルカップへの参加のみだが、次の試合日程は12月中旬まで組まれていない。PLIC初戦では、レルマはフラムFCに4-1で勝利した試合で1時間あまりプレーし、タイトルホルダーのBVBのために1ゴールを挙げた。

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BVBはジャスティン・レルマをどうするつもりなのか？

今夏の時点ですでに、インデペンディエンテ・デル・バジェから400万ユーロで加入し、2031年までの契約を結んだ才能あるティーンエージャーを、すぐに再びレンタル移籍させる案が検討されていた。当時はしかし、レルマがまず新しい環境に慣れるべきだと判断され、その案は見送られた。

ただ、現在の状況を踏まえると、この攻撃的MFが定期的に出場機会を得られるクラブへのレンタル移籍が、今は最有力の選択肢に見えている。



