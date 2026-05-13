広告記事 - サッカーのピッチでは、全体を見渡し、冷静に、プレッシャーの中でも的確な判断が求められます。それらは、司法施設局の業務でも活かされる資質です。

警備員は、プレッシャーの中でも全体を見渡します。

DJIの警備員は、ヤープ・スタムのように全体を見渡し、冷静に判断します。施設内でも、被収容者を警察・裁判所・病院へ移送する際でも、状況を見極め、行動するタイミングを逃しません。

刑務官は、介入と理解のバランスを大切にします。

刑務所職員（PIW）は施設内で不可欠な存在。安全と秩序を守り、受刑者の日常を支える。 受刑者が対立や感情に対処できるよう支援します。審判のように介入するか理解するか、自由を与えるか境界線を引くか――それらを日々判断します。厳格さと人間味のバランスで、受刑者が入所時より良い状態で社会に戻るよう導きます。

就労支援員：未来を築く

就労指導員はトレーナーです。作業場で受刑者を指導し、生活リズムを取り戻させ、資格取得を支援し、出所後の自立を後押しします。やりがいがあり、自身も成長できます。

DJIで働く意義はそれ以上にあります。先入観を捨て、その人の過去ではなく、今の姿を見ることが求められます。あなたの仕事は扉を閉めるだけではありません。新たな可能性を開く仕事でもあるのです。 DJIは自由が失われる場所ではなく、自由が再び始まる場。私たちはここで共に社会復帰を支えます。なぜなら、すべての受刑者がいつか誰かの隣人になるからです。

その挑戦はあなたの責任ではなく、専門職としての使命です。警備、IT、本部、医療など、どの職種でもあなたは不可欠な存在です。

現場以外で力を発揮したい方、あなたに合った仕事がきっとあります。werkenbijdji.nlで詳細をご確認ください。



本記事は司法施設局（Dienst Justitiële Inrichtingen）との協力により作成しました。















