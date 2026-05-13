才能ある人材募集！プレッシャーの中でも力を発揮し、的確な判断ができる方、いませんか？

サッカーのピッチでは、全体を見渡し、冷静に、プレッシャーの中でも正しい判断を下すことが求められる。その資質はDJIでの仕事にも活かされている。

警備員：プレッシャーの中でも全体を見渡す

DJIの警備員は、ヤープ・スタムのように全体を見渡し、冷静に判断します。施設内だけでなく、被収容者を警察・裁判所・病院へ移送する際も同様です。状況は試合のように刻々と変わります。素早く判断し、行動するタイミングを逃しません。

刑務官：介入と理解のバランス

刑務官（PIW）として、施設内で安全と秩序を維持し、受刑者の日常を支えます。 対立や感情に向き合えるよう支援します。介入か理解か、自由か境界か。日々選択し、厳格さと人間味のバランスで、出所時に良い状態へ導きます。

就労指導員：未来を築く

就労指導員はトレーナーとして作業を指導し、受刑者に生活リズムを取り戻させ、資格取得を支援して出所後の自立を促します。やりがいがあり、自身も成長できる仕事です。

DJIで働くことは、ただ扉を閉めるだけではありません。私たちは先入観を捨て、その人の過去ではなく、毎日の個別対応に目を向けます。ここでの仕事は、新たな可能性を開くこと。なぜなら、収容者はいつか社会の隣人になるからです。 DJIは自由が制限される場であると同時に、新たな自由が始まる場。私たちはここで社会復帰を支えます。なぜなら、すべての受刑者がいつか誰かの隣人になるからです。

その挑戦はあなたの責任であり、専門職としての使命です。警備、IT、本部、医療など、どの部署でも、あなたの貢献は不可欠です。

現場以外でも力を発揮したい方、werkenbijdji.nlであなたにぴったりの仕事を見つけましょう。