才能あふれるニック・フェルシューレンが、12年間在籍したアヤックスを正式に退団した。

ニック・フェルシューレン（21）がスパルタで4年間プレーすることが決まった。ロッテルダムのクラブとアヤックスは火曜朝、公式チャンネルで発表した。

スパルタのテクニカルディレクター、ジェラード・ナイカンプはクラブ公式サイトで次のようにコメントした。「ニックはスパルタにとって非常に才能あるDFであり、まだ成長できる年齢だ。だからこそ即座に4年契約を結んだ。」

「同時に、ニックはプロで3シーズンプレーし、昨年はFCヴォレンダムでエールディヴィジを経験。オランダ最高レベルでも通用した。今後、彼をさらに優れたDFに育てるのが楽しみだ」と締めくくった。

『デ・テレグラーフ』紙によると、移籍金は固定80万ユーロで、最大100万ユーロに達する可能性があると報じられていた。

さらに、アヤックスは将来的な転売利益の一部を受け取る条項も設定した。ヨハン・クライフ・アレナでのフェルシューレンの契約は2028年半ばまで残っていた。

フェルシューレンはアヤックスのユースシステムをほぼすべて経験したが、トップチームでのデビューはなかった。

「ヨング・アヤックス」では50試合に出場し、昨季レンタル先のヴォレンダムでは好印象を残した。