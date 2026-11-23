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アーセナルを率いるスペイン人指揮官ミケル・アルテタが、ニューカッスル・ユナイテッド戦で負傷したGKダビド・ラヤの状態について明かした。負傷はそれほど深刻ではないと強調しており、ロンドンのクラブにとっては守護神を短期間で取り戻せる望みが出てきた。

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ラヤは土曜日に行われ、2-2の引き分けに終わったアーセナル対ニューカッスル戦の70分、ニューカッスルのFWウィリアム・オスラと衝突して左肩を負傷し、セント・ジェームズ・パークのピッチを後にせざるを得なかった。スペイン人GKはピッチを去る際、激しい痛みに苦しむ様子を見せていた。

この負傷はアーセナル内部に不安を広げた。ラヤはチームの守備組織に欠かせない主力の一人であるうえ、その交代によって首脳陣は難しいアウェー戦の最中にGKの入れ替えを強いられた。チームは今シーズン、複数のタイトルを争う厳しい戦いの真っただ中にある。

アルテタ監督はチャンピオンズリーグのボルシア・ドルトムント戦を前に守護神の状態について言及し、ラヤが明日火曜日の試合には間に合わないと明言した。一方で、初期検査の結果については楽観的な見方を示し、負傷は当初の想定ほど深刻ではない様子だと語った。

英紙『デイリー・メール』が伝えたところによると、アーセナルの指揮官は次のように語った。「ラヤは明日の試合には出られないが、それほど深刻ではなさそうだ。明日さらに検査を行う必要があるが、状況は非常に前向きで、想定していたよりも良さそうだ」

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さらにアルテタ監督は、負傷直後に首脳陣が抱いた不安の大きさについてこう説明した。「我々はもっとずっと悪い事態を予想していた。彼はほとんど耐えられないほどの激しい痛みを感じていたからだ。しかし、最初の検査ではもっと希望の持てる結果が出た」。スペイン人GKに対する初期のメディカルチェックで、改善が見られたことを示唆した形だ。

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アーセナルの指揮官は、ラヤに手術の必要がないことも明かした。これはクラブにとって最大の懸念材料だった。アルテタ監督によれば、手術となれば数カ月の離脱を意味し、シーズンの今後を戦うチームにとって大きな痛手となるところだったという。

次の日曜日に行われるプレミアリーグのマンチェスター・シティ戦に間に合うかどうかについて、アルテタ監督は明確な答えを示さなかった。医療スタッフが追加の検査を実施し、治療への反応を見極めるとしたうえで、「明日さらに検査を行い、その時に分かるだろう」と述べた。大一番への出場可否は、新たなメディカルチェックの結果が出るまで持ち越しとなる。

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ドルトムント戦をラヤが欠場するなか、ケパ・アリサバラガが先発の機会を得る見込みだ。アルテタ監督は、GK陣の序列で3番手に位置するイラン・メスリエを含め、すべてのGKのコンディションを保つことの重要性を指摘し、こうした緊急事態に対応できるよう全員が準備しておく必要があると強調した。

アルテタ監督はこれに関連して、首脳陣はケパとイラン・メスリエを守ることに細心の注意を払っていると語り、ケガはいつ起きてもおかしくないため、GKは全員が準備を整えていなければならないと付け加えた。過密日程と複数の大会を戦うなかで、GKのポジションにすぐに起用できる控えを抱えておくことの重要性がうかがえる。

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アーセナルにとっては繊細な時期での出来事となった。チームはゴールを守り、最終ラインを統率する役割でラヤに大きく依存している。スペイン人GKはチームで際立ったパフォーマンスを見せ、ロンドンのクラブがプレミアリーグで優勝争いを繰り広げる原動力となった組織の中心人物の一人となっている。

ラヤの離脱の可能性は、アルテタ監督にとってさらなる難題となる。とりわけリーグ優勝争いにおいて大きな意味を持つマンチェスター・シティ戦が迫っているからだ。それでも、手術が不要という初期の見通しはアーセナルにひとまず安堵をもたらしている。GKの復帰時期の見通しは、今後の検査で明らかになる。