「手本」ハフィーニャが板挟みに:ブラジルが重圧をかけ、バルセロナが代償を払う

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ここ最近、代表ウィーク中のブラジル代表の試合は、バルセロナの主将ハフィーニャをめぐってクラブ内で高まる懸念の種になっている。

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カタルーニャ紙『ムンド・デポルティーボ』によると、問題はもはや、代表ウィーク中に同選手が負う筋肉系の負傷や、欧州外での親善試合に向けた長距離移動による疲労だけにとどまらない。代表の成績低迷と母国での批判を受け、セレソンの主将が抱える精神的な重圧にまで広がっているという。

バルセロナはブラジル人ウインガーの状況を懸念しながら見守るようになった 。とりわけ29歳の同選手は、3月、6月、9月の直近3度の代表活動期間で3度の筋肉系の負傷を負っており、うち2度は親善試合で、3度目はワールドカップの大会期間中に起きた。こうした経緯から、ハフィーニャは代表での出場について、これまでとは異なる向き合い方を考えるようになった。

ハフィーニャは、バルセロナとの2030年までの契約延長が発表された当日、ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督と出場時間の管理や、さらなる負傷の回避について話し合いたいとの意向を明かした。カタルーニャのクラブはこの動きを歓迎したが、本人はブラジル国内の怒りの反応という新たな問題に直面することになった。

ハフィーニャの発言は、代表でのプレーを避けようとする試み、あるいはセレソンのユニフォームへの献身を軽んじるものと受け取られ、一部のファンやブラジルメディアから批判を浴びた。しかし、そのメッセージは、コンディションを維持し、クラブと母国の代表の双方に貢献し続けたいという明確なものだった。

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こうした重圧は、バルセロナの不安をさらに強めている。ハフィーニャは土曜日の日本との親善試合で退場処分を受け、次のシンガポール戦に出場できないことをその時点で把握していたにもかかわらず、水曜日までスペインに戻ることができなかった。このため、クラブ内では、なぜ彼がブラジル代表に帯同し続けているのかという疑問の声が上がった。

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ハフィーニャは日本戦前の記者会見で騒動の収束を図っていた。自身の立場を説明する際には強く感情を揺さぶられ、涙ぐむ場面も見られた。「自分のことはきちんと説明したと思う。ただ、自分の体を大事にしなければならないと言っただけだ。これ以上ケガはしたくない。僕が望んでいるのは、ブラジルとバルセロナのためにプレーできる状態でいることだ」

張り詰めた空気の中でも、バルセロナのスターは日本戦で71分間プレーした。試合はブラジルが2-3で敗れたものの、新たな負傷はなかった。出場管理をめぐってアンチェロッティ監督と交わした合意が、フィジカル面で成果を上げ始めていることをうかがわせる。

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しかし、ハフィーニャのプレーには、現在抱えている緊張の大きさが表れていた。日本の選手たちのチャージや審判の判定に苛立ちを見せ、交代後には冷静さを失った。91分に日本の決勝ゴールが生まれる直前のプレーに激しく抗議し、その抗議によってレッドカードを受けた。

国際サッカー連盟(FIFA)の規定では、たとえ親善試合であってもレッドカードには1試合の出場停止が科される。そのため、ハフィーニャはブラジルの次戦となるシンガポール戦を欠場することになる。それでも、チームのリーダーの一人であり、コーチングスタッフから信頼を寄せられる存在として、選手たちの手本となるべく代表チームへの帯同を続ける。

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ブラジルサッカー連盟は、出場できないにもかかわらず同選手をチームにとどめる方針を強調し、「彼を外す意味はない。彼は我々のリーダーの一人だ」とコメントした。このメッセージは、代表内での彼の存在感に対する明確な評価を示す一方で、セレソンがパフォーマンスと結果の両面で低迷する時期に、彼の肩にのしかかる責任をさらに大きくしている。

ハフィーニャに影響を与えている問題の一つは、ブラジル代表での自らの立場にふさわしいことを証明し続けなければならないという感覚を常に抱いている点にある。バルセロナでの状況とは対照的だ。バルセロナでは、チームで最も際立ち、最も影響力のあるスターの一人となった。とりわけ今シーズンは、優れたウインガーからゴール前でより決定的な仕事をする選手へと変貌を遂げ、コンスタントにゴールを奪えるアタッカーへと成長した。

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ハフィーニャのスターへの道のりは決して平坦ではなかった。ブラジルのアヴァイでキャリアをスタートさせ、2016年に19歳でポルトガルのヴィトーリア・ギマランイスへ移籍。その後、スポルティングCP、フランスのスタッド・レンヌ、イングランドのリーズ・ユナイテッドと欧州の舞台で長い旅路を歩み、2021年にブラジル代表で初めてのチャンスをつかんだ。

リーズ・ユナイテッドへの移籍はキャリアにおける重要な転機だった。プレミアリーグで目を引くパフォーマンスを披露し、代表のコーチングスタッフからの信頼を獲得。新たなステージを歩み始め、現在の地位にたどり着く足がかりとなった。しかし、代表でのキャリアは今のところ、バルセロナで得たのと同じ安定感や自信を彼にもたらしていない。

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カタルーニャのクラブは、ハフィーニャにはこの局面を乗り越える力があると考えている。かつても苦しい時期を乗り越え、批判を浴びるウインガーからチームで最も重要な選手の一人へと評価を一変させてきたからだ。ただし、そのためにはブラジル代表で十分な支えと信頼、そして自由を与えられ、試合のたびに自らを証明しなければならないと感じさせる絶え間ない重圧から解放されることが必要だ。

バルセロナは、こうした重圧がハフィーニャの心身のコンディションに影響を及ぼす、より大きな問題に発展することを恐れている。チームは攻撃面の構想において彼を軸に据えており、彼は今やメンバーの中で最も決定的な仕事をする選手の一人となっているからだ。それだけに、ハフィーニャがブラジル代表で本来のバランスを取り戻すことは、セレソンだけでなく、カタルーニャのクラブにとってもプラスに働くことになる。