スペイン女子リーグでのレアル・マドリードとテネリフェの一戦は、論争を呼ぶ出来事に彩られた。試合中、レアル・マドリードのフィジカルコーチであるハイロ・ウエルタが、相手チームの監督イェライ・マルティンとの口論の末に退場処分を受けたのだ。この試合は、大会第8節の一戦としてレアル・マドリードが3対2で勝利を収めた。

スペイン紙『アス』によると、主審ロレーナ・デル・マル・トルヒラーノ・ガヤルドの報告書には、試合終了後に起きた出来事が記録されている。マルティンが審判団と話している最中に、レアル・マドリードの選手フェリシア・シュローダーの手首をつかんだことで、ウエルタが割って入り、彼に対して直接的な脅しの言葉を向けたという。

主審の報告書によれば、シュローダーがテネリフェの監督に近づき、「試合は終わりました」と告げたところ、監督は彼女の手首をつかみ、「幸運を」と言ったとされる。

選手がその手から逃れようとした際、ウエルタが割って入り、「離せ、さもなければ殴るぞ」と発言したため、審判団はこの出来事を理由に彼を退場処分とすることを決めた。

この刺激的な試合の出来事は、この口論だけにとどまらなかった。試合では広範な審判をめぐる論争が巻き起こった。レアル・マドリードは0対2のビハインドをひっくり返し、ベレンスタイン、シュローダー、ブルンのゴールによって3対2という劇的な勝利を収めたのだ。テネリフェはグラマリアのPKとパディージャによって先行していた。

また、ビデオ判定システムFVSも論争において目立った役割を果たした。特にオフサイドの疑いが持ち上がったシュローダーのゴールをめぐってであり、さらにレアル・マドリードへのPKの判定、そしてペナルティーエリア内で起きた他の2つの事象の主審による確認についても同様であった。

『アス』は、ウエルタの退場はレアル・マドリードのコーチングスタッフに加入して以来初めてのものではないと指摘した。彼は昨季にも、バルセロナのコーチングスタッフの一人を「愚か者」と評して侮辱したことで、退場処分を受けていた。