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マンチェスター・ユナイテッドの主将ブルーノ・フェルナンデスは、オールド・トラッフォードでの長期的な去就が不透明な中、古巣スポルティングCPへの復帰を否定しなかった。ポルトガル代表MFは今週、古巣との重要なチャンピオンズリーグの一戦に向けてリスボンに戻っている。

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契約交渉が一時中断

オールド・トラッフォードでの新契約を巡る交渉は停滞している 。水曜日にジョゼ・アルヴァラーデ・スタジアムで行われる欧州の大会での対決を前に、フェルナンデスは火曜日の夜にリスボンに到着した。現行契約は6月末に満了する。

ポルトガル代表MFは1月1日から国外クラブと交渉できるが、ユナイテッドは今夏のフリー移籍を避けるため、12カ月の自動延長条項を行使するとみられる。サウジアラビアのアル・ヒラルは、2020年1月に最大6800万ポンドの移籍金でスポルティングからマンチェスター・ユナイテッドに加入した司令塔の獲得を繰り返し試みてきた。

フェルナンデス、リスボン復帰の可能性を否定せず

サポーターの人気者になったスタジアムに戻ったユナイテッド主将は、リスボンで再びプレーする可能性を否定しなかった。

「スポルティングへの扉を閉ざすことは決してない。僕の心の中で、常に特別な場所を占めるクラブだ」とフェルナンデスは語った。「スポルティングは僕の可能性を信じてくれた最初のクラブだ。何があったとしても、ここのファンからはいつも愛情と優しさを感じてきた。それが選手としての成長に欠かせなかった」

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ポルトガルのクラブに再加入するかと重ねて問われると、こう付け加えた。「それは約束できない。そういう約束をするのは好きじゃない。ここで過ごした時間を思うと、戻りたいという気持ちはある。サッカー以外にもいろいろなことがある。いつかその可能性が生まれたら、戻らない理由はない。ここでは幸せだったし、またそうなりたい」

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ユナイテッド主将、契約更新より結果を優先

一方、イングランドでは、ユナイテッドはリーグ戦11試合でわずか1勝にとどまり、プレミアリーグの降格圏に転落。これを受け、クラブは マイケル・キャリック監督を解任し、マウリシオ・ポチェッティーノを後任に据えた 。チャンピオンズリーグでは4試合を終えて2勝2敗と、欧州の舞台がわずかな救いになっているが、混乱の中、フェルナンデスは自身の去就を決めることよりも、結果を立て直すことの方がはるかに重要だと強調した。

「その話をする時間はある」と、契約について語った。「自分の将来のことだし、契約期間があまり残っていないのだから、こう考えるべきではないのかもしれない。でも、僕は結果の方が気になっている。まず試合に勝てるようになるため、契約交渉は止めている。その後で契約について話せばいい。今はその時ではない」

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さらにこう続けた。「僕たちにとって難しい時期で、物事は計画どおりに進んでいない。別の大会でプレーする機会がある。ここまでは2勝2敗だ。このクラブが偉大な歴史を持つ大会でもある。さらに勝ち点3を獲得するチャンスがある。リーグとはまったく別の大会だ。その後でリーグのことを考える。現状は理想的でも、思い描いていたものでもない。厳しい立場にいるが、チャンピオンズリーグでの目標は何も変わらない」

リーグで苦しむ中、欧州の舞台が一時的な救いに

水曜日のリスボンでの一戦は、ポチェッティーノがユナイテッドのシーズンを立て直す勢いをつけ、その後プレミアリーグの降格圏脱出に目を向けるうえで重要な意味を持つ。ピッチ外では、アル・ヒラルからの新たな関心を退けるため、クラブ首脳陣は1月1日を前にフェルナンデスの12カ月延長条項を行使するか、早急な判断を迫られている。