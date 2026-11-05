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ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督が、ブンデスリーガ得点ランキング首位のニクラス・フュルクルクを再招集し、ユヴェントスに期限付き移籍中のニック・ヴォルテマーデを招集しなかった理由を説明した。クロップ監督はフュルクルクの高い決定力を挙げる一方、ヴォルテマーデに対しては代表でのキャリアが順調に進んでいると伝えた。

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クロップ監督、ドイツ代表の攻撃陣で大きな決断

ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督は、セルビア、オランダとのUEFAネーションズリーグを控えてメンバーを24人に絞り、選考の理由を説明した。ブレーメンのFWニクラス・フュルクルクが代表に復帰した一方、FWニック・ヴォルテマーデは選外となった。

フュルクルクはウェストハムからの期限付き移籍中に8試合で9得点を挙げ、ブンデスリーガの得点ランキングで首位に立つ活躍を見せて代表復帰を果たした。

ボルシア・メンヒェングラートバッハのMFワエル・モヒヤもA代表に初招集されたが、最大の注目点はクロップ監督による攻撃陣の序列だった。

フュルクルクの好調と経験が選考を後押し

クロップ監督はDFB.TVに対し、フュルクルクが決めた鮮やかなゴールとリーダーシップにより、招集は迷いのない決断だったと明かした。「調子が良く、ゴールを決めているのは決して悪いことではない。フュレはこの間ずっと結果を出し、さまざまなゴールを決めてきた。そのほとんどが鮮やかなものだった」と語った。

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「ブレーメンは彼を通じて試合に非常に大きな影響を与えている。ゴールだけでなく、プレーの仕方もそうだ」

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「彼の持つ経験は間違いなく助けになる。その点から、招集は比較的簡単に決められた。決断するのも、本人に伝えるのも喜ばしいことだった」と指揮官は付け加えた。

ユヴェントスに期限付き移籍中のヴォルテマーデにも道は開かれている

ヴォルテマーデを選外とした理由について、クロップ監督は、ニューカッスルからユヴェントスへ期限付き移籍している同選手に最近はゴール前での決定力が欠けているものの、長期的な構想には含まれていると強調した。「とんでもない。彼らへの扉を閉ざすなんて、そんなことをすれば我々はどうかしている。全員が素晴らしいサッカー選手だ。我々は最高レベルで決断を下している」と説明した。

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「もちろんニックとも話した。正直に言えば、ニックはユーヴェでかなり良い時期を過ごしている。さまざまなものを取り戻しつつある。ニューカッスルへの移籍後は楽な時期ではなかった。あそこでは異なる種類のサッカーをするからだ」

「ニックは良い方向に進んでおり、彼とも話し合いを続けている。現時点では、ゴールに直結する脅威が少し欠けている。だが、試合を組み立てる力やプレーをつなぐ力などは備わっている。だから、彼への扉は閉ざされていない」と指揮官は述べた。

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ゴール前での脅威が最終的な選考を左右

クロップ監督は、今回の代表戦に向けたFWの選考では、ゴール前での純粋な決定力が最終的な決め手になったと強調した。「こうした決断を下すとき、ゴール前での純粋な脅威がほかのすべてを上回ることがある。だからこそ、今回招集された選手たちを選んだ」と締めくくった。

代表チームは月曜日にヘルツォーゲンアウラハのアディダス本社に集合し、その後、11月13日（金）にセルビアと対戦するためベオグラードへ向かう。

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続いてドイツは帰国し、11月16日（月）にベルリンのオリンピアシュタディオンでグループ首位のオランダを迎える。現在の勝ち点4からの上積みを目指す。