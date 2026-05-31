所属監督がデ・ブライネを激しく批判。「ナポリはもう、あのような選手は必要ない」

ケビン・デ・ブライネがアントニオ・コンテを強く批判し、注目を集めている。長年コンテの右腕だったクリスティアン・ステリーニは、ナポリのMFによるこの批判に反論した。

デ・ブライネは『ヘット・ニウスブラッド』紙のインタビューで、コンテの退任を気に掛けていないと明かした。自身のサッカー観と監督の指導方針が頻繁に衝突し、システムに完全には適応できなかったという。

「コンテが去ったのは私にとって良いことだ。彼との付き合いは難しかった。私たちは異なるビジョンを持ち、それを隠すつもりはない」と語った。 デ・ブライネは、シーズン中にナポリが採用していた守備的な戦術にも言及した。

ナポリは5-4-1で自陣に引くことが多く、得点力も不足していたと指摘した。

この発言は、ナポリ、トッテナム、インテルでコンテの右腕だった52歳のステリーニの逆鱗に触れた。

「ナポリは、結果より美しいサッカーを重視する33歳の選手と契約すべきではなかった」と、コンテと共にナポリを去ったステリーニは『コリエレ・デロ・スポルト』に語った。

さらに「これほど経験豊富な選手なら、若手の手本となるべきだ」と批判した。

「彼は一度も喜びや熱意を見せたことがない。将来は彼のビジョンに近いチームでプレーすることを願っている」

また、昨夏加入したもう一人のベテラン、ルカ・モドリッチ（ACミラン）とは対照的だと語り、モドリッチの姿勢には感銘を受けたと明かした。

「モドリッチがミランに溶け込んだ姿には感銘を受けた。結果を追い求める実用的なチームでも、彼はリーダーシップと情熱でチームメイトを導いている」と語った。