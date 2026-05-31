所属チームの監督が激怒し、ケビン・デ・ブライネを強く批判した。

ケビン・デ・ブライネがアントニオ・コンテを批判し、注目されている。長年コンテの右腕だったクリスティアン・ステリーニは、ナポリのMFによる発言に反発している。

デ・ブライネは『ヘット・ニウスブラッド』紙のインタビューで、コンテがナポリを去っても気にしないと語った。自分のサッカー観と監督の考えは頻繁に衝突し、システムの中で居心地の良さを感じられなかったという。

「コンテが去ってよかった」とデ・ブライネは明言。「彼との付き合いは難しかった。私たちは異なるビジョンを持つ」。 デ・ブライネは、ナポリがシーズン中に採用した守備的な戦術にも言及した。

ナポリは5-4-1で自陣に引くことが多く、得点力も不足していたと指摘した。

この発言はステリーニの逆鱗に触れた。ナポリ、トッテナム、インテルでコンテの右腕だった52歳のイタリア人は、33歳MFに対し異例の激しさで反論した。

「ナポリは、結果より美しいサッカーを重視する33歳の選手と契約すべきではなかった」と、コンテと共にナポリを去ったステリーニは『コリエレ・デロ・スポルト』に語った。

ステリーニは「これほど経験豊富な選手なら、若手の手本になるべきだ」と批判した。

「彼は一度も喜びや熱意を見せたことがない。将来は彼のビジョンに合うチームでプレーすることを願っている」

また、昨夏加入したもう一人のベテラン、ルカ・モドリッチ（ACミラン）とは対照的だと語り、モドリッチの姿勢には感銘を受けたという。

「モドリッチがミランに溶け込んだ姿には感銘を受けた。結果を追い求める実用的なチームで、彼はリーダーシップと情熱を示している」と語った。