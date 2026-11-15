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ドイツ代表監督ユルゲン・クロップは、ビルトによると、リヴァプールFCの試合後には毎回、ドイツ代表MFフロリアン・ヴィルツに直接連絡を取ろうとしているという。その関係では、リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督さえも影が薄くなっているようだ。

「ヴィルツはクロップにとって中心選手になるでしょう。クロップは彼に全幅の信頼を置いています。実際に話もしていますし、リヴァプールでも事実上、彼を指導しているようなものです。かつてのつながりから、今もリヴァプールの試合をかなり頻繁に見ているようで、試合後には毎回、ヴィルツとSMSでやり取りし、電話でも話しています」と、ビルトのサッカー部門責任者クリスティアン・ファルク氏は番組『ラゲ・デア・リーガ』で語った。

さらにファルク氏は「リヴァプールからは、こんな話まで聞いています。『クロップは現地の監督よりもヴィルツと多く話している』と。それだけヴィルツがクロップのシステムにとって重要だということです」と続けた。

ヴィルツはイングランドでリヴァプールのイラオラ監督の下、繰り返し批判にさらされている一方、ドイツ代表では明らかに安定したプレーを見せている。ファルク氏は「リヴァプールでももっと責任を与えられれば、彼はあちらでももっと良いプレーをするでしょう。ですが、クロップの下ではその責任を与えられています」と語った。

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番組には元ドイツ代表監督のヨアヒム・レーヴ氏も出演した。現在66歳のレーヴ氏は、2021年3月にヴィルツを初めて代表に招集した。当時、10代だったヴィルツの可能性はすでに見えていたと振り返った。

Getty Images

フロリアン・ヴィルツを初めてドイツ代表に招集した監督は？

「フロリアンについては、このまま成長を続ければ非常に偉大な選手になれると分かっていました。彼は17歳でした。ジャマル・ムシアラも、確かその時が初招集でした。EURO2021の少し前で、通常より人数の多い代表メンバーでした。ヴィルツは結局、その大会には参加しませんでしたが、並外れた選手であることはすでに見て取れました。スペースへの理解や周囲の状況を把握する能力が非常に高かったのです」とレーヴ氏は語った。

長年ドイツ代表を率いたレーヴ氏は、こう続けた。「フロリアンの素晴らしいところは、ボールを持っていない時のプレーでも最高レベルの選手の一人だということです。よく見れば、ボールを持った時のプレーも、アイデアも素晴らしく、技術も優れています。しかし、彼はボールを持っていない時にも非常に良い動きをし、何度も相手の背後へ走り込みます。その動きによって、チームにとって相手に大きなスペースが生まれることがあります。それが重要なのです」