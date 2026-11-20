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アル・ナスルのセネガル代表FWサディオ・マネが、ロシャン・サウジリーグの伝統の一戦、宿敵アル・アハリとのクラシコを欠場した本当の理由が、現地報道で明らかになった。

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アル・ナスルは13日金曜日、ジッダのアル・インマ・スタジアムで宿敵アル・アハリと対戦した。ロシャン・サウジリーグ第9節の延期分として行われた一戦だ。

試合開始の1時間前、アル・ナスルを率いるオーストラリア人指揮官アンジェ・ポステコグルーは、 ポルトガル代表のスター、クリスティアーノ・ロナウドとジョアン・フェリックスを中心としたクラシコのスタメン を発表した。

一方で、ポステコグルーはフランス人ウイングのキングスレイ・コマンをベンチスタートとし、サディオ・マネはメンバーから完全に外した。

セネガル代表FWがクラシコのメンバーから外れたことはSNS上で物議を醸し、ファンからはその理由を問う声が相次いだ。特にマネは、前日12日木曜日にジッダへ遠征したメンバーに含まれていたためだ。

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サウジアラビア紙『アル・リヤディーヤ』によると、マネが欠場を余儀なくされたのは家庭の事情によるものだという。

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同紙は、マネがクラシコのキックオフ数時間前となる同日金曜日の朝に第2子を授かったと説明。これを受けてアル・ナスルのコーチングスタッフが、チームの合宿を離れて試合を欠場することを許可したと伝えている。

ポステコグルーはこれまでの試合で採用してきたいつものシステムの変更を迫られ、前線ではサウジアラビア人FWアブドゥッラー・アル・ハムダンをクリスティアーノ・ロナウドと並べて起用した。

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この2人に加わったのが、もう1人のポルトガル代表スター、ジョアン・フェリックスだ。フェリックスはUEFAネーションズリーグ2027のデンマーク戦とウェールズ戦で代表チームの一員として出場を終え、前日木曜日にジッダに到着していた。

中盤はアブドゥッラー・アル・ハイバリが、3人目のポルトガル人選手サム・コスタ、ブラジル人のアンジェロ・ガブリエルとともに担った。

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最終ラインでは、ナワフ・アル・アキディの負傷により、ブラジル人GKベントが先発。その前にはナワフ・ブシャルとアワド・アマンがサイドバックに入り、フランス人のモハメド・シマカンとスペイン人のイニゴ・マルティネスがセンターバックを務めた。

アル・ナスルの先発メンバーは以下の通り。

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GK：ベント

DF：ナワフ・ブシャル、モハメド・シマカン、イニゴ・マルティネス、アワド・アマン

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MF：アブドゥッラー・アル・ハイバリ、アンジェロ・ガブリエル、サム・コスタ

FW：ジョアン・フェリックス、アブドゥッラー・アル・ハムダン、クリスティアーノ・ロナウド

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なお、アル・ナスルは勝ち点28の3位でクラシコを迎えた。首位アル・ヒラルとは2ポイント差で、2位アル・カーディシーヤとは得失点差のみで後れを取っている。

一方のアル・アハリは、7勝4敗で勝ち点21を積み上げ、6位でクラシコに臨んだ。首位に君臨するアル・ヒラルとは9ポイントもの差がある。

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なお、サディオ・マネは今シーズン開幕以降、アル・ナスルで公式戦15試合に出場し、3ゴール8アシストを記録している。