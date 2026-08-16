バルセロナは、若手MFトミー・マルケスの去就を決着させた。19歳の同選手の移籍をめぐり、ポルトガルのスポルティング・ブラガと合意に達したもので、この移籍は新シーズン開幕を前にスカッドを再編するカタルーニャのクラブの動きの一環である。

『ジ・アスレティック』紙によると、バルセロナはマルケスの移籍について、1000万ユーロに追加ボーナスを加えた条件でスポルティング・ブラガと合意した。これにより、トップチーム昇格を経験しながらも出場機会が減少していく時期をたどった同選手のカタルーニャのクラブでの歩みは幕を閉じることになる。

マルケスは昨シーズンをリザーブチームの一員として開始したが、ハンジ・フリック監督のもとでトップチーム出場のチャンスを得た。しかし、特に今回のプレシーズン期間中、ドイツ人指揮官の構想の中で確固たる地位を築くことはできなかった。

新シーズンに向けた準備期間中、このカタルーニャ出身のMFは、ウディネ・トロフィーでのウディネーゼ戦でわずか28分間の出場にとどまった。この試合はチームが0対1で敗れており、公式戦の開幕が近づく中で彼の去就が議論の的となっていた。

マルケスがバルセロナのトップチームで初めて姿を見せたのは昨年2月のことで、カンプ・ノウでのレアル・マジョルカ戦に6分間出場した。この試合はカタルーニャのチームが3対0で勝利して終わった。

同選手はシーズン終盤にもう一度出場機会を得ており、リーガ・エスパニョーラ第36節のアラベス戦に途中出場で3分間プレーした。この試合はバルセロナが0対1で敗れたが、チームはすでにリーグ優勝を決めていた。

マルケスのスポルティング・ブラガ移籍は、スペイン人にとって馴染みのある環境がこのポルトガルのクラブ内に整っている状況で実現する。同クラブはスペイン人指揮官カルロス・ビセンスが率いており、5人のスペイン人選手を擁している。ビクトル・ゴメス、セルジオ・バルシア、ガブリ、フラン・ナバロ、そしてバルセロナの元FWパウ・ビクトルである。